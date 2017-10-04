Балашов: «У „Арсенала“ нет 200 тысяч евро на видеоарбитров»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • США. МЛС
  • Товарищеские матчи. Сборные
17:00 76’ Строгино 4:1 Динамо Бр
  • Главные новости
  • Все новости
16:48
Президент «Анжи»: «Мне надоело это гадское судейство в одну сторону»55
13:59
«Зенит» - самый посещаемый клуб Премьер-Лиги в текущем сезоне, «Спартак» - 2-й257
13:42
УЕФА хочет запретить болельщикам «Спартака» вход на стадион в Севилье57
13:30
Источник: «Правление РФПЛ проголосовало за введение системы видеоповторов»30
13:22
Мутко: «Ну какой в России расизм? Мы же видим, что ничего такого нет»36
18:35
Неймар покинул тренировку сборной Бразилии после столкновения с Паулиньо0
18:34
Гиггз - Бэйлу: «Почти в 30 лет нельзя играть так же, как в 20»0
18:20
Пеллегрини вернется в ряды «Ромы» через 10 дней0
18:09
КДК оштрафовал ЦСКА за выход Ганчаренко на поле4
17:57
Роналду тренировался по индивидуальной программе4
17:47
Президент «Анжи»: «Надеюсь, что смена главы Дагестана положительно скажется на клубе»7
17:42
Фурсенко: «Все стадионы РФПЛ должны быть равны в вопросе введения видеоповторов»7
17:38
Пике: «Тяжело было тренироваться под свист»9
17:29
«Спартак» оштрафован на 140 тыс. рублей за поведение болельщиков в матче с «Уралом»2
17:19
Источник: «Бэйл восстановится к матчу с „Тоттенхэмом“»3
17:13
Дракслер: «Конкуренция с Неймаром и Мбаппе - это совершенно нормально»6
17:10
Дармиан: «Не жалею о переходе в МЮ, но однажды, может, и вернусь в Италию»1
17:01
Ван дер Сар: «Я должен был заменить Шмейхеля в МЮ ещё в 1999 году, но ждал 6 лишних лет»7
16:46
Инсинье: «Не ожидал от „Наполи“ такого старта»1
16:41
Более полутора миллионов заявок подано на покупку билетов на матчи чемпионата мира3
16:24
ФИФА рассмотрит возможность переноса медиа-центра в Санкт-Петербурге12
16:23
Алли: «Пеле или Марадона? Пеле. Нашу связку называли бы Пеле-Деле»6
16:14
Г. Иванов: «Футбол - консервативный вид спорта, я против видеоповторов»4
16:06
Кальехон: «Все в „Наполи“ верят в то, что мы можем выиграть Скудетто»0
15:53
Сёмин: «Видеоповторы надо вводить в приказном порядке»12

Балашов: «У „Арсенала“ нет 200 тысяч евро на видеоарбитров»

сегодня, 17:51

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов отметил, что у клуба нет 200 тысяч евро на внедрение системы видеоповторов, которую решила одобрить РФПЛ.

«В нашем клубе нет таких денег. Изыскать их где-то тоже не представляется возможным, потому что бюджет „Арсенала“ давно утвержден, и мы живем согласно ему. Поэтому найти 200 тысяч евро - нереально.

Не могу комментировать и свое отношение к системе. Оно у меня двоякое. И вообще вся эта история непростая. Если решение все-таки принимается, то должно быть все одновременно. Каким образом профинансировать - при господдержке или еще как-то - пока не готов сказать».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
КЭТиК
сегодня в 18:36
Это у них какое-то дешевое предложение. Только сто тысяч стоит годовое обслуживание этой системы.
Остапчук 67
сегодня в 18:31
Есть палочка-выручалочка по фамилии Абрамович.
Дмитрий Аександров
сегодня в 18:29
Деньги на внедрение системы видеоповторов можно взять у Газпрома, для всех команд РФПЛ.
ritar
сегодня в 18:28
пусть платит Усманов ! )
Шуnя771
сегодня в 18:27
200 тыщщщ евро...

Это что за видеоповторы? Из космоса или камеры в позолоте?))
eaguar
сегодня в 18:09
пусть РФПЛ и оплачивает .
Chuhanesburg
сегодня в 18:02
Лига должна финансировать, но у пана атамана нема золотого запасу))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100