Балашов: «У „Арсенала“ нет 200 тысяч евро на видеоарбитров»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов отметил, что у клуба нет 200 тысяч евро на внедрение системы видеоповторов, которую решила одобрить РФПЛ.

«В нашем клубе нет таких денег. Изыскать их где-то тоже не представляется возможным, потому что бюджет „Арсенала“ давно утвержден, и мы живем согласно ему. Поэтому найти 200 тысяч евро - нереально.

Не могу комментировать и свое отношение к системе. Оно у меня двоякое. И вообще вся эта история непростая. Если решение все-таки принимается, то должно быть все одновременно. Каким образом профинансировать - при господдержке или еще как-то - пока не готов сказать».

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