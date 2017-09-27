РФПЛ хочет получать больше денег от «Матч ТВ»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о взаимоотношениях с телеканалом «Матч ТВ», у которого в 2018 году истекает срок контракта на показ игр Премьер-Лиги.

«У нас очень тесные рабочие взаимоотношения с „Матч ТВ“. После каждого тура мы обмениваемся мнениями по показу матчей, высказываем свои пожелания. Сейчас мы находимся на стадии переговоров по новому контракту, который вновь хотим заключить на три года.

Мы хотели бы получать больше денег по новому соглашению, но это переговорный процесс».

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