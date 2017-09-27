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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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РФПЛ хочет получать больше денег от «Матч ТВ»

сегодня, 09:43

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о взаимоотношениях с телеканалом «Матч ТВ», у которого в 2018 году истекает срок контракта на показ игр Премьер-Лиги.

«У нас очень тесные рабочие взаимоотношения с „Матч ТВ“. После каждого тура мы обмениваемся мнениями по показу матчей, высказываем свои пожелания. Сейчас мы находимся на стадии переговоров по новому контракту, который вновь хотим заключить на три года.

Мы хотели бы получать больше денег по новому соглашению, но это переговорный процесс».

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Все комментарии
Igo0rek
сегодня в 10:54
Ж - жадность. Не дай бог повысите тарифы!!!
Zayac_65
сегодня в 10:46
Если хотите больше денег, про какой лимит можно говорить? Лимита не должно быть вообще. и уровень чемпионата повышать.
DadGods
сегодня в 10:40
МАТЧ ТВ может отказаться от трансляций матчей РФПЛ и от этого ни кто из зрителей сожалеть не будет. АПЛ, Италию, Испанию и Германию в студию.
СПОРТ СПОРТ
сегодня в 10:36
РФПЛ-у мало взяток??? аппетиты растут
ДАША Д
сегодня в 10:31
РФПЛ всегда будет считать, что получает мало, сколько бы нее платили.
3ton ответил Василий 50
сегодня в 10:27
Не сравнивай Англию . там кроме футбола ничего не показывают , все деньги идут на футбол ..
Ничего удивительного , что там скай спорт заплатил за второсортный чемпионат огромные деньги
Там баскетбола , волейбола , гандбола и т .д. - НЕТ
zyxel410
сегодня в 10:25
Нужно больше золота...
Faustello
сегодня в 10:16
Пусть РФПЛ Тинами берёт
морозз
сегодня в 10:15
Я помню времена когда НТВ ПЛЮС скупил все права на показ РФПЛ и футбол в стране упал ниже плинтуса, Прядкин походу этого не понимает! Матч ТВ начал показом матчей пропагандировать футбол в России, тем самым наполняя стадионы и увеличивая количество людей наблюдающих футбол по телевидению! И вот какой то дегенерат решил что на этом теперь можно подзаработать!
starche
сегодня в 10:15
Мясных это огорчило.
Василий 50 ответил LOpp
сегодня в 10:13
LOpp:
идея хорошая. но кто будет в этом конкурсе участвовать? Первому каналу, России 1,2 и др. федеральным каналам наш чемп не нужен. Матчу ТВ нужно показывать 1-2 топовых матча за тур, остальные любители (мазохисты) нашего чемпа пусть канал Наш футбол подключают.
Если в конкурсе не будет участников, то нужно сбрасывать стартовую цену.
РФПЛ должна деньги за трансляции зарабатывать, а не получать, как обязательный платеж.
Конечно, Прядкин завидует клубам АПЛ, но наши команды таких сумм не заслуживают.
А показать матчи можно и по госканалу, качество которого соответствует футболу.
Gorbuncov
сегодня в 10:09
За что ?))) За эту мышиную возню на поле, на которую времени жалко ?)
LOpp ответил Василий 50
сегодня в 10:07
Василий 50:
Для выбора телеканала, который будет транслировать игры, необходимо объявлять конкурс. Кто больше заплатит, тот и должен его выиграть - это самый целесообразный и логичный подход. В реальности, видимо, получается иначе, в процесс вмешиваются некие люди и "договариваются". Все эти сделки нужно проверять на предмет соответствия антимонопольному законодательству.
идея хорошая. но кто будет в этом конкурсе участвовать?
Первому каналу, России 1,2 и др. федеральным каналам наш чемп не нужен.
Матчу ТВ нужно показывать 1-2 топовых матча за тур, остальные любители (мазохисты) нашего чемпа пусть канал Наш футбол подключают.
за
сегодня в 10:06
Хочу получать деньги с РФПЛ!
Caniggia
сегодня в 10:06
За просмотр такого унылого отстоя как РФПЛ надо бы ещё приплачивать за безвозвратно и бесполезно потраченные часы просмотра, а так же за моральный ущерб и психологическую травму при сравнении сия 23ного действа с матчами АПЛ и Лалиги.
Vadik
сегодня в 10:04
Интересно, Прядкина кроме денег что-нибудь интересует? Лучше бы задумался о поднятии уровня РФПЛ!
LOpp
сегодня в 10:03
это РФПЛ должна платить Матч ТВ, за то что они показывают наш унылый чемпионат.
Василий 50
сегодня в 10:02
Для выбора телеканала, который будет транслировать игры, необходимо объявлять конкурс.
Кто больше заплатит, тот и должен его выиграть - это самый целесообразный и логичный подход.
В реальности, видимо, получается иначе, в процесс вмешиваются некие люди и "договариваются".
Все эти сделки нужно проверять на предмет соответствия антимонопольному законодательству.
за
сегодня в 10:00
РФПЛ хочет, но мало кто хочет РФПЛ.
шацк
сегодня в 09:59
Товарищ Прядкин у вас в башке одни бабки! Вы задумайтесь о проблемах в лиге, которую вы почему возглавляете. Почему падают все показатели, а вы при этом хотите получать больше денег? Совесть иметь надо и мозгов хоть не много, чтобы получать больше доходов надо лигу развивать!
удав
сегодня в 09:56
а что вы сделали чтоб просить больше?что улучшили? благодаря чему вы хотите продать свой "продукт" дороже?скажите спасибо что хоть кто-то покупает
ОЛЛС
сегодня в 09:55
Верно пишет пользователь Полевой Командир.
Столько блатных мест,сколько их в РФПЛ с лихвой окупят все аппетиты,если эти места сократить.Даже Матч ТВ топить не придется.
Морозовский ответил piercman
сегодня в 09:55
piercman:
матч-тв прое... потратил трёхлетний бюджет за полтора года, после чего затянули пояса, многих выгнали, з/п снизили, дорогие передачи закрыли, выезды сократили – часть трансляций комментируют тупо из московской студии и т.д. откуда у них сейчас деньги?)
Там Гена Орлов ваш пошурудил по сейфам !
kokshareal
сегодня в 09:54
это рфпл должен доплачивать, чтобы их цирк показывали. Хотя я думаю их надо по ТНТ крутить.
Полевой Командир
сегодня в 09:53
Дармоедов сначала в своем РФПЛ повыгоняйте.... Стопудово там на разных "административных должностях", сидят люди, далекие от футбола, но стабильно и хорошо зарабатывающие...
Гоша Великолепный
сегодня в 09:51
За то зрелище что вы показываете,вам и так переплачивают!
за
сегодня в 09:51
Прядкин прядет паутину отлова финансов в мутной жиже РФПЛ.
Морозовский
сегодня в 09:51
Никто не хочет работать в РФПЛ - хотят только получать бабло, всех общипать и ни хрена не делать !
за
сегодня в 09:50
Получить с Канделаки бабло? Нереально!! ))
СПОРТ СПОРТ
сегодня в 09:49
не наглейте РФПЛ!!! Лучше договоритесь чтоб все игры кубка России показывали а не прошлогодние игры голландской лиги
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