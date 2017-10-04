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Фурсенко: «Все стадионы РФПЛ должны быть равны в вопросе введения видеоповторов»

сегодня, 17:42

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал решение правления РФПЛ поддержать внедрение системы видеоповторов для судей.

«Если говорить о нашем стадионе, то мы уже имеем систему видеоповторов, которая готова к использованию и была опробована во время Кубка Конфедераций. Российский футбольный союз (РФС) должен принять решение об окончательном внедрении системы в чемпионат России. Думаю, что это может произойти не раньше следующего сезона. Для принятия такого решения нужно, чтобы все стадионы клубов лиги были оснащены данными системами и находились в равных условиях».

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Все комментарии
Адвокат 76
сегодня в 18:31
Поставили Вам, теперь поставте такую же систему видеоповторов например в Туле, ну откуда у Арсенала деньги такие.
eaguar
сегодня в 18:16
вот пусть и оплачивает такие суммы
drug01
сегодня в 18:13
Фурсенко готов обеспечить все стадионы и ....получить все откаты!
Chuhanesburg ответил Беланов
сегодня в 17:59
Беланов:
На Открывашке Федун будет до последнего тянуть - то крепления не те, то монтажники заболели, то еще какая-нибудь отмазка
И бригада видео-рефери из бакланов, их же еще надо обучить...
Морозовский
сегодня в 17:59
"Газпрём" должен финансировать все клубы в РАВНЫХ УСЛОВИЯХ. Бабло-то народное!
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:56
Нужно, чтобы Газпром опошлял все клубы РФПЛ.
Беланов
сегодня в 17:45
На Открывашке Федун будет до последнего тянуть - то крепления не те, то монтажники заболели, то еще какая-нибудь отмазка
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