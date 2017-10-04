Фурсенко: «Все стадионы РФПЛ должны быть равны в вопросе введения видеоповторов»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал решение правления РФПЛ поддержать внедрение системы видеоповторов для судей.

«Если говорить о нашем стадионе, то мы уже имеем систему видеоповторов, которая готова к использованию и была опробована во время Кубка Конфедераций. Российский футбольный союз (РФС) должен принять решение об окончательном внедрении системы в чемпионат России. Думаю, что это может произойти не раньше следующего сезона. Для принятия такого решения нужно, чтобы все стадионы клубов лиги были оснащены данными системами и находились в равных условиях».

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