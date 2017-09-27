Прядкин: «Не думаю, что у клубов РФПЛ возникнут проблемы с финансовым фейр-плей»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что российским клубам не стоит бояться наказания за нарушения финансового фейр-плей, поскольку они его соблюдают.

«Клубы, которые достаточно давно играют в еврокубках, уже поднаторели в этом, знают требования. Серьезно пострадало только „Динамо“ в 2015 году. Некоторые висели под санкциями, но справились. В клубах работают достаточно квалифицированные менеджеры, не думаю, что будут проблемы».

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