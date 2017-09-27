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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
    Победой ЦСКА
    20%
    221
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Прядкин: «Не думаю, что у клубов РФПЛ возникнут проблемы с финансовым фейр-плей»

сегодня, 10:46

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что российским клубам не стоит бояться наказания за нарушения финансового фейр-плей, поскольку они его соблюдают.

«Клубы, которые достаточно давно играют в еврокубках, уже поднаторели в этом, знают требования. Серьезно пострадало только „Динамо“ в 2015 году. Некоторые висели под санкциями, но справились. В клубах работают достаточно квалифицированные менеджеры, не думаю, что будут проблемы».

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LOpp
сегодня в 10:50
правильно, от куда у клубов РПЛ деньги?
в летнее трансферное окно всего 115 млн потратили. по 7,2 млн на клуб.
чемпионат нищебродов.
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