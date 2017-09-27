Прядкин: «Новый лимит на легионеров будет с жёсткими критериями»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что клубам нужно готовиться к жесткому лимиту на легионеров, над которым сейчас ведется работа.

«Рабочая группа РФС выступила за формат „10 легионеров и 15 россиян в заявке“. Есть мнение „9+16“, есть „8+17“. Работа продолжается. Конечно, основная роль здесь будет за руководством РФС, но и наш комитет обозначит свою позицию. До совета при президенте (после которого, как ранее заявлял Виталий Леонтьевич Мутко, скорее всего, пройдет исполком РФС) мы выскажем свою позицию. Вариант с полной отменой лимита не обсуждался.

Да, критерии будут достаточно жесткие. Все перечислить сейчас сложно, но это и участие в матчах национальной сборной, и участие в еврокубках, и рейтинг национальных сборных. Около десяти вариантов есть, но мы остановимся на трех-четырех.

Будет ли потолок зарплат? Да. Может быть, это будет ограничение по зарплате по возрастному принципу, например, до 21 и 23 лет. Может быть, фонд заработной платы, в рамках которого сам клуб определит, кто и чего достоин. Может быть, ограничение по максимальной зарплате. Вариантов много.

Ряд клубов говорят, что это неправильно и невозможно. Если говорить о моем мнении, то я сторонник потолка зарплат по возрасту, чтобы ребята росли, бились за места в основе».

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