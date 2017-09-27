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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
    Победой ЦСКА
    20%
    221
    Вничью
    22%
    248
    Победой МЮ
    56%
    632
    Затрудняюсь ответить
    2%
    26
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Прядкин: «Новый лимит на легионеров будет с жёсткими критериями»

сегодня, 09:59

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что клубам нужно готовиться к жесткому лимиту на легионеров, над которым сейчас ведется работа.

«Рабочая группа РФС выступила за формат „10 легионеров и 15 россиян в заявке“. Есть мнение „9+16“, есть „8+17“. Работа продолжается. Конечно, основная роль здесь будет за руководством РФС, но и наш комитет обозначит свою позицию. До совета при президенте (после которого, как ранее заявлял Виталий Леонтьевич Мутко, скорее всего, пройдет исполком РФС) мы выскажем свою позицию. Вариант с полной отменой лимита не обсуждался.

Да, критерии будут достаточно жесткие. Все перечислить сейчас сложно, но это и участие в матчах национальной сборной, и участие в еврокубках, и рейтинг национальных сборных. Около десяти вариантов есть, но мы остановимся на трех-четырех.

Будет ли потолок зарплат? Да. Может быть, это будет ограничение по зарплате по возрастному принципу, например, до 21 и 23 лет. Может быть, фонд заработной платы, в рамках которого сам клуб определит, кто и чего достоин. Может быть, ограничение по максимальной зарплате. Вариантов много.

Ряд клубов говорят, что это неправильно и невозможно. Если говорить о моем мнении, то я сторонник потолка зарплат по возрасту, чтобы ребята росли, бились за места в основе».

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Все комментарии
Т34 ответил Великолепный
сегодня в 10:56
Великолепный:
Да уж, жесткий лимит ждет Федуна, и только Гинер не парится, у ЦСКА растет своя классная молодежь, Кучаев уже МЮ в Л/Ч забивает))
Да видели мы все вашу классную молодежь и в кубке России, и в Лиге чемпионов, да и в чемпионате. Вы стали ее подтягивать к основному составу от безысходности, потому что некому играть, иначе они так и сидели бы в дубле пока не достигли бы возраста Березуцких.
морозз
сегодня в 10:56
Наступили один раз на грабли и теперь пожинаем плоды этого решения и что я вижу...опять трио Мутко, Миллер, Фурсенко бодрым шагом подходят к тем же граблям? Давайте назначим Зенит вечным чемпионом и пусть он не мешает нашему футболу, пусть играет в ЛЧ вечно!
Jeck Denielse ответил cska plus
сегодня в 10:56
cska plus:
Что значит 10+15? Сколько легов может быть одновременно на поле, кто скажет?
10......
Как и 10 легов всего в заявке из 25-ти игроков......
То есть колличество легов в РПФЛ снижается до 160- ти......(сейчас более 200)
Но на поле можно всех оптом выпущать....условно 10+ Лунёв...
yasukuni
сегодня в 10:51
Значит, к ЧМ-18 сборная будет ПОЛНОСТЬЮ укомплектована натурализованными. А то сегодня только четверо таких. Маловато будет! Но вот аргентинцы вряд ли туда пойдут.

На лампияде обкатали механику, осталось только применить. Там, если я правильно помню, натурализованные три четверти золота дали или больше?
verek
сегодня в 10:51
Пока государство контролирует футбол, хрен мы дождемся какого-либо прогресса.
за ответил Великолепный
сегодня в 10:49
Великолепный:
Да уж, жесткий лимит ждет Федуна, и только Гинер не парится, у ЦСКА растет своя классная молодежь, Кучаев уже МЮ в Л/Ч забивает))
молодежь то же влетела мю.
andromend
сегодня в 10:49
Лимит сам по себе можно и отменить вовсе,но надо сделать так,чтобы всякий шлак не везли в Россию,который потом занимает места российских игроков. Сейчас процентов 70 легов по своему уровню ни чем не лучше своих доморощенных.А сколько уже в ФНЛ их ошивается.Там то они зачем.
cska plus
сегодня в 10:48
Что значит 10+15? Сколько легов может быть одновременно на поле, кто скажет?
Великолепный
сегодня в 10:48
Да уж, жесткий лимит ждет Федуна, и только Гинер не парится, у ЦСКА растет своя классная молодежь, Кучаев уже МЮ в Л/Ч забивает))
за ответил Gunslinger
сегодня в 10:48
Gunslinger:
Ты уж определись! А то вчера- богатый, сегодня- бедный!!! :)))
да, я этот эпитет написал в тон сообщению пирсмана. ))
конечно, Зенит - богатый клуб! ))
Gunslinger ответил за
сегодня в 10:46
за:
Бедный Зенит, как же сборная Аргентины уместится в составе питерцев?
Ты уж определись!
А то вчера- богатый, сегодня- бедный!!! :)))
cska plus
сегодня в 10:44
Херня какая-то, вообще не понимаю как можно устанавливать зарплату по возрасту?
sihafazatron ответил LOpp
сегодня в 10:44
LOpp:
10+15 в заявке на сезон нормально. но зная хитрого Гинера, у которого щас нет денег на легов, он может про лоббировать и 6+18 и 5+20
что за глупости? если у цска в составе почти все россияне. это спартаку нужно переживать по поводу лимита
cska plus
сегодня в 10:43
Правильно, Прядкину 56 лет и его зарплата должна равняться одному МРОТ.
Аденн
сегодня в 10:41
и из этих легов, не менее 10 аргентосов в команде, каждой.
zyxel410 ответил Т34
сегодня в 10:39
Т34:
А нам всемогущий Газпром и так не дает о себе забывать, так как он и не переставал забирать к себе лучших из РФПЛ в Зенит, где они не прогрессировали, а находясь в нем пропадали, как подающие надежду футболисты. И вообще Зениту лимит не нужен, аргентинскую сборную с лимитом не втиснуть в состав.
Пруфы про лучших будут? Я надеюсь под лучшими не подразумеваются всякие Новосельцевы, которых брали исключительно для ширины скамейки и возможности маневра , все из-за того же лимита.
zyxel410 ответил за
сегодня в 10:38
за:
Газпром уже забрал лучшего форварда всея Руси Артема Дзюбу! )))
А чего смееемся-то?В прошлом сезоне "деревянный Дзюба, который не умеет играть" забил больше чем великий игрок Спартака Промес.И в целом, больше него забил только Смолов.
Hasselby ответил Sem25
сегодня в 10:35
Sem25:
Чушь полная. Если условный Головин в 21-н год лучше условного Кузяева, которому 23-и года, почему у Головина ЗП должна быть меньше? Как известно, все естественное - от Бога, все искусственное - от дьявола.
С языка сняли. Полностью согласен, до запятой.
Hasselby ответил Т34
сегодня в 10:34
Т34:
Какими критериями бы не размахивали, все равно все новое подгонят под "Зенит". Как в свое время под него и лимит вводили. И опять, те же действующие лица, мутки, фурсенки и им подобные.
Ага, под зенит, когда лимит вводили, в зените едва ли не больше всех легов было. Хотя ты из секты, у вас зенит во всем виноват...
Т34 ответил zyxel410
сегодня в 10:34
zyxel410:
А вы несомненно будете рады тому что и так убогий уровень РФПЛ станет еще более убогим?Или вы думаете в вашем Спартаке если уйдут Промесы и зе Луишы, Глушаковы будут тянуть команду? А может вы забыли про всемогущий Газпром? Так он сделает так как делали вы в СССР, просто заберет всех лучших к себе. И будете с Ещенко играть.
А нам всемогущий Газпром и так не дает о себе забывать, так как он и не переставал забирать к себе лучших из РФПЛ в Зенит, где они не прогрессировали, а находясь в нем пропадали, как подающие надежду футболисты.
И вообще Зениту лимит не нужен, аргентинскую сборную с лимитом не втиснуть в состав.
LOpp
сегодня в 10:33
10+15 в заявке на сезон нормально.
но зная хитрого Гинера, у которого щас нет денег на легов, он может про лоббировать и 6+18 и 5+20
spartach n1 ответил Sem25
сегодня в 10:32
Sem25:
газпром скорее у вас Джикию и Зобнина заберет, чем латиносов перекует, или лимит отменит.
Мы и так им уже дзюбу подарили,пусть им довольствуются !
за ответил zyxel410
сегодня в 10:30
zyxel410:
А вы несомненно будете рады тому что и так убогий уровень РФПЛ станет еще более убогим?Или вы думаете в вашем Спартаке если уйдут Промесы и зе Луишы, Глушаковы будут тянуть команду? А может вы забыли про всемогущий Газпром? Так он сделает так как делали вы в СССР, просто заберет всех лучших к себе. И будете с Ещенко играть.
Газпром уже забрал лучшего форварда всея Руси Артема Дзюбу! )))
Sem25 ответил spartach n1
сегодня в 10:30
spartach n1:
Просто Необходимо аргентинцев приравнять к счастливым обладателям паспорта РФ !
газпром скорее у вас Джикию и Зобнина заберет, чем латиносов перекует, или лимит отменит.
spartach n1
сегодня в 10:27
Просто Необходимо аргентинцев приравнять к счастливым обладателям паспорта РФ !
СПОРТ СПОРТ
сегодня в 10:27
основная роль здесь будет за руководством Газпрома!
Sem25
сегодня в 10:26
Чушь полная. Если условный Головин в 21-н год лучше условного Кузяева, которому 23-и года, почему у Головина ЗП должна быть меньше?
Как известно, все естественное - от Бога, все искусственное - от дьявола.
zyxel410 ответил за
сегодня в 10:23
за:
Бедный Зенит, как же сборная Аргентины уместится в составе питерцев?
А вы несомненно будете рады тому что и так убогий уровень РФПЛ станет еще более убогим?Или вы думаете в вашем Спартаке если уйдут Промесы и зе Луишы, Глушаковы будут тянуть команду? А может вы забыли про всемогущий Газпром? Так он сделает так как делали вы в СССР, просто заберет всех лучших к себе. И будете с Ещенко играть.
Василий 50
сегодня в 10:22
Сколько наболтал, все в одну кучу сбросил.
А конкретного ничего не сказал.
SanitarForest
сегодня в 10:21
введите лимит на строительство на Крестовском острове... и бакланов уже разгоните наконец...
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