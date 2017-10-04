Сакки - об увольнении Анчелотти: «„Бавария“ повела себя как любой старый клуб»

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки обсудил нынешние дела «россонери» и поделился мнением об увольнении из «Баварии» Карло Анчелотти:

«„Милан“ вновь станет великим, когда его фанаты начнут требовать красивого футбола. Если ты играешь плохо и побеждаешь, это не должно приносить радости. Если ты доволен тем, что выцарапал случайную победу, развития не будет.

Новость об увольнении Анчелотти меня разочаровала — не только потому, что он мой отличный друг, которого я обожаю. Правда в том, что меня разочаровала „Бавария“. Она повела себя как любой старый клуб».

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