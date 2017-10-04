Вагнер: «Не помню свой тост на свадьбе Клоппа — слишком много выпил!»

Главный тренер «Хаддерсфилд Таун» Дэвид Вагнер рассказал о своей дружбе с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Еще в 1991 году немцы вместе выступали в составе «Майнца».

«Это была любовь с первого взгляда, как говорят у нас в Германии. Мы подружились почти в первый день нашего знакомства. Жили в одной комнате, и каждая секунда нашего времени была посвящена футболу», - рассказал Вагнер.

Также специалист рассказал о свадьбе Клоппа:

«Я не умею много пить — пары бокалов пива достаточно. Клопп в этом гораздо-гораздо лучше! Да, в 2005 году на свадьбе Юргена я был лучшим. Правда, совсем не помню свой тост — слишком много выпил!»

Напомним, что рулевого «Хаддерсфилда» признали лучшим тренером августа в АПЛ.

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