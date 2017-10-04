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Ройс: «Скоро я получу последнюю возможность попробовать что-то новое»

сегодня, 20:15

Нападающий «Боруссии» Марко Ройс не исключает, что может покинуть дортмундский коллектив:

«Есть пять или шесть клубов по всему миру, которые мной интересуются. Скоро мне исполнится 30 лет. Я смогу заключить свой последний большой контракт и получу последнюю возможность попробовать что-то новое.

Буду откровенен — я не знаю, где завершу карьеру. Сейчас я счастлив в Дортмунде и не думаю, что произойдет после 2019 года. Но, конечно, время придет, тогда я сяду и спокойно приму решение».

Сейчас Ройс продолжает восстанавливаться от травмы.

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Все комментарии
schollistar ответил Van Vanovich
сегодня в 21:25
Van Vanovich:
Да уже 30 лет. А помнится как недавно с Гетце возили Реал и те еле еле отскочили. За него в те времена можно было давать 100млн. Не то что сейчас ширпотреб))
Пока еще 28
Van Vanovich
сегодня в 21:01
Да уже 30 лет. А помнится как недавно с Гетце возили Реал и те еле еле отскочили. За него в те времена можно было давать 100млн. Не то что сейчас ширпотреб))
Слайш
сегодня в 20:41
Не верится, что ему уже 30... Будто ещё вчера впервые увидел его в футболке сборной германии, где он выделялся на фоне даже таких сильных игроков
weinmar
сегодня в 20:17
Удачи тебе, Марко! Эх, эти травмы..
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