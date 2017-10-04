Фернандиньо: «У „Манчестер Сити“ есть деньги на Роналду и Месси»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо уверен, что у его клуба есть деньги, чтобы подписать Лионеля Месси или Криштиану Роналду.

«Я думаю, все знают, что у „Сити“ есть финансовая возможность их подписать. Однако нужно учитывать приоритеты клуба. Мы хотим купить одну звезду или сделать конкурентоспособную команду для достижения целей? Есть общая идея. Один игрок не может удовлетворить все потребности клуба. Проект „Сити“ - это не только покупка игроков с именем».

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