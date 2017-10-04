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Фернандиньо: «У „Манчестер Сити“ есть деньги на Роналду и Месси»

сегодня, 20:36

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо уверен, что у его клуба есть деньги, чтобы подписать Лионеля Месси или Криштиану Роналду.

«Я думаю, все знают, что у „Сити“ есть финансовая возможность их подписать. Однако нужно учитывать приоритеты клуба. Мы хотим купить одну звезду или сделать конкурентоспособную команду для достижения целей? Есть общая идея. Один игрок не может удовлетворить все потребности клуба. Проект „Сити“ - это не только покупка игроков с именем».

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Все комментарии
Igo0rek ответил Red_team
сегодня в 21:21
Red_team:
"Проект Сити" - даже игроки без стеснения говорят, что мс не команда или клуб, а проект шейхов
Любой клуб, для своих владельцев это проект. Любой владелец, любит болельщиков своего клуба, только потому что они приносят хайп и деньги.
Морозовский
сегодня в 21:17
Надо брать !
киэнджин
сегодня в 20:54
В топе пишит глор очень бедного глэйзерского клуба...и жмени с тисонькой ему поставили аж 5 лайков..
grafff
сегодня в 20:53
Было бы глупо
sihafazatron
сегодня в 20:52
мс в основном молодых покупает на будущее
Жажда скорости
сегодня в 20:47
Ну на месси и лимон хватит,больше не стоит..
008Maximus
сегодня в 20:46
У Зенит тоже есть, но Вова не поймёт таких покупок.
жменя семечек
сегодня в 20:45
идите с псж померяйтесь у кого больше и толще
bexxx
сегодня в 20:44
Для месси есть. Но не для Рона. Он не поедет в голубую зону Манчестера. Только в красную
Red_team
сегодня в 20:40
"Проект Сити" - даже игроки без стеснения говорят, что мс не команда или клуб, а проект шейхов
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