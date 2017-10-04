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Лёв: «Поражения немецких клубов в еврокубках - это тревожно»

сегодня, 20:09

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение шести немецких клубов в еврокубках на прошлой неделе.

«Это немного тревожно. Мы должны волноваться. Хотя еще рано говорить, есть ли в этом тренд, рано делать выводы. У „Баварии“ и „Боруссии“ еще есть хорошие шансы преуспеть. Есть причины такого упадка, но сейчас не время об этом говорить. Неправильно думать, что Бундеслига – это лучший чемпионат в мире. Во Франции, Испании и Англии есть экстраординарные талантливые игроки, которые уже выступают на высочайшем уровне. Так что мы не должны думать, что если у нас есть таланты, то мы всех в будущем обыграем».

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Знатог
сегодня в 21:09
Это ест нормаль. Дойче фусбаль клубы временно отошли назад на заранее подготовленные позиции для дальнейшего наступления.
008Maximus
сегодня в 20:41
Они просто сливают Меркель
RedCar
сегодня в 20:17
В один миг у немецких клубов, все пошло не так , непонятно, что произошло?
КЭТиК
сегодня в 20:13
Это просто случайность.
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