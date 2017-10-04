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Аргентина, Уругвай и Парагвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

сегодня, 21:47

Главы Аргентины, Уругвая и Парагвая - Маурисио Макри, Табаре Васкес и Орасио Картес, встретились в президентском дворце Буэнос-Айреса, чтобы обсудить совместное проведение юбилейного чемпионата мира-2030. В среду представители государств сделали официальное заявление. Подать заявку, правда, они смогут только через четыре года.

По предварительному плану, в заявку включены восемь аргентинских городов и по два от Уругвая и Парагвая.

Напомним, что первый чемпионат мира в истории прошел в 1930 году. Тогда мундиаль принял Уругвай.

Возможность совместного проведения турнира Аргентина и Уругвай рассматривали еще в 2015 году.

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Все комментарии
RUSTY8
сегодня в 22:57
Будет вселенской несправедливостью если эта заявка не победит. Финал столетнего мундиаля должен пройти именно в Сентенарио!!!!
Caniggia
сегодня в 22:44
Максимум 2 страны. 3 - это перебор. А лучше просто одна Аргентина, спустя 52 года после мундиаля 1978, где аргентосы стали чемпионами у себя дома.
вячеслав остапенко
сегодня в 22:37
Я думаю утвердят заявку этих стран
grafff
сегодня в 22:26
А в отборе кто играть будет?
Serge Boykov
сегодня в 22:24
К тому времи Месси будет тренировать сборную, в которой последние матчи будет доигрывать Дибала!)
eaguar
сегодня в 22:21
На троих ?
Это как то по русски .
Алсидес Гиджиев ответил Морозовский
сегодня в 22:21
Морозовский:
К ним должен присоединиться "Зенит" !
Как базовый клуб сборной Аргентины
008Maximus
сегодня в 22:17
А вдруг месси ещё будет впоряде
008Maximus
сегодня в 22:14
Такое мероприятие в одного не вытянуть
Медив
сегодня в 22:14
Да к тому времени на ЧМ всех без отбора будут принимать(ну максимум один круг на вылет). Так что даже мало, надо еще кого то подтянуть
RDeanW
сегодня в 22:12
финал пройдет в столице аргентины - санкт-петербурге
DXTK
сегодня в 22:09
я думаю каждая из названных стран может в одиночку принять у себя ЧМ.

Отдайте Парагваю. Хотя я думаю выберут Аргентину или Уругвай. а так вообще хитрые сразу втроем заявиться.
Михаил Славнов ответил Морозовский
сегодня в 21:51
Морозовский:
К ним должен присоединиться "Зенит" !
Глупо и не в тему.
Морозовский
сегодня в 21:49
К ним должен присоединиться "Зенит" !
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