Аргентина, Уругвай и Парагвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Главы Аргентины, Уругвая и Парагвая - Маурисио Макри, Табаре Васкес и Орасио Картес, встретились в президентском дворце Буэнос-Айреса, чтобы обсудить совместное проведение юбилейного чемпионата мира-2030. В среду представители государств сделали официальное заявление. Подать заявку, правда, они смогут только через четыре года.

По предварительному плану, в заявку включены восемь аргентинских городов и по два от Уругвая и Парагвая.

Напомним, что первый чемпионат мира в истории прошел в 1930 году. Тогда мундиаль принял Уругвай.

Возможность совместного проведения турнира Аргентина и Уругвай рассматривали еще в 2015 году.

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