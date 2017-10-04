США, Канада и Мексика назвали города-претенденты на проведение матчей ЧМ-2026

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Отбор ЧМ. Азия
  • Отбор ЧМ. Южная Америка
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
15:30 сегодня Сирия -:- Австралия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
19:00 сегодня Азербайджан -:- Чехия
19:00 сегодня Армения -:- Польша
21:45 сегодня Северная Ирландия -:- Германия
21:45 сегодня Сан-Марино -:- Норвегия
21:45 сегодня Черногория -:- Дания
21:45 сегодня Румыния -:- Казахстан
21:45 сегодня Англия -:- Словения
21:45 сегодня Мальта -:- Литва
21:45 сегодня Шотландия -:- Словакия
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 17 тур
23:00 сегодня Боливия -:- Бразилия
  • Главные новости
  • Все новости
21:47
Аргентина, Уругвай и Парагвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-203017
19:55
Каррера: «Не считаю, что „Спартак“ лишился шансов на чемпионство»103
18:59
Прядкин: «Видеоповторы могут быть внедрены со следующего сезона»38
18:35
Неймар покинул тренировку сборной Бразилии после столкновения с Паулиньо25
16:48
Президент «Анжи»: «Мне надоело это гадское судейство в одну сторону»99
00:00
Крыховяк: «Эмери меня разочаровал»7
23:55
Кордоба: «В „Интере“ чувствуется рука Спаллетти»1
23:44
«Рома» за прошлый сезон потеряла 42 млн евро3
23:39
Беланда: «Руководство „Марселя“ ошиблось, отпустив Гомиса»0
23:35
ПСЖ хочет заменить Кавани на Санчеса7
23:13
Рабьо: «В других матчах пенальти может бить не Неймар»2
23:09
Бывший президент «Наполи»: «Сарри - это Марадона нынешнего „Наполи“»1
23:01
Канселу восстановился после травмы1
22:57
Линделеф: «Я не читаю британскую прессу»1
22:53
В «Дженоа» появился новый генеральный директор1
22:51
Симеоне - о «Челси»: «Мы никогда не встречались с настолько интенсивной командой»4
22:48
«Лестер» обжалует решение ФИФА по Силве в Спортивном арбитражном суде1
22:31
Жавнерчик: «Зла на БАТЭ не держу. Там я делал первые шаги в футболе»0
22:16
Лопетеги: «Пике? Нам необходимо перевернуть эту страницу»1
22:16
Инфантино: «Аргентина может дать большее футболу»5
22:10
«Монако» в январе попытается купить Карвалью2
22:01
Кака мог перейти в «Манчестер Сити» в 2009 году за 100 млн евро6
21:57
Сакки - об увольнении Анчелотти: «„Бавария“ повела себя как любой старый клуб»1
21:48
Мануэл Силва: «ФИФА несправедливо поступила с моим сыном Адриеном»1
21:40
Аугусто Фернандес вернулся в строй0

США, Канада и Мексика назвали города-претенденты на проведение матчей ЧМ-2026

вчера, 23:50

Заявочный комитет ЧМ-2026 из США, Канады и Мексики опубликовал список из городов, которые будут претендовать на проведение турнира в этих странах. Объединенный заявочный комитет рассчитывает, что матчи турнира примут 32 города. В списке кандидатов сейчас 41 город.

Города-претенденты на проведение матчей ЧМ-2026

США: Атланта, Балтимор, Бостон, Шарлотт, Цинциннати, Чикаго, Даллас, Денвер, Детройт, Хьюстон, Канзас Сити, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Майами, Миннеаполис, Нэшвилл, Нью-Йорк, Орландо, Филадельфия, Финикс, Солт-Лейк-Сити, Сан-Франциско, Сиэтл, Тампа, Вашингтон.

Канада: Эдмонтон, Монреаль, Торонто,Ванкувер.

Мексика: Гвадалахара, Мехико, Монтеррей.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Игорь Солнцев
сегодня в 00:34
Канада и Мексика для мебели у США?
eaguar
сегодня в 00:24
о5 российская троица
Serge Boykov
сегодня в 00:12
ФИФА уже давно хотело чтоб несколько стран проводили ЧМ! Наш ЧМ будет последним где хозяйка одна страна.
С ЧЕ та же история...
зенит юрист
вчера в 23:58
хитро-вы....ные янки про чм-18 все успокоится не могли.
а теперь типа совместная заявка из 3 стран? канада и мексика выступают в роли лохов.
25 городов от от дерь---мокр--атов
4 города от облизников янки
и 3 от мексики. чили перчикам 70 и 86 год посчитали что хватит
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100