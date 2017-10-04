США, Канада и Мексика назвали города-претенденты на проведение матчей ЧМ-2026

Заявочный комитет ЧМ-2026 из США, Канады и Мексики опубликовал список из городов, которые будут претендовать на проведение турнира в этих странах. Объединенный заявочный комитет рассчитывает, что матчи турнира примут 32 города. В списке кандидатов сейчас 41 город.

Города-претенденты на проведение матчей ЧМ-2026

США: Атланта, Балтимор, Бостон, Шарлотт, Цинциннати, Чикаго, Даллас, Денвер, Детройт, Хьюстон, Канзас Сити, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Майами, Миннеаполис, Нэшвилл, Нью-Йорк, Орландо, Филадельфия, Финикс, Солт-Лейк-Сити, Сан-Франциско, Сиэтл, Тампа, Вашингтон.

Канада: Эдмонтон, Монреаль, Торонто,Ванкувер.

Мексика: Гвадалахара, Мехико, Монтеррей.

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