США, Канада и Мексика назвали города-претенденты на проведение матчей ЧМ-2026

Заявочный комитет ЧМ-2026 из США, Канады и Мексики опубликовал список из городов, которые будут претендовать на проведение турнира в этих странах. Объединенный заявочный комитет рассчитывает, что матчи турнира примут 32 города. В списке кандидатов сейчас 41 город.
Города-претенденты на проведение матчей ЧМ-2026
США: Атланта, Балтимор, Бостон, Шарлотт, Цинциннати, Чикаго, Даллас, Денвер, Детройт, Хьюстон, Канзас Сити, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Майами, Миннеаполис, Нэшвилл, Нью-Йорк, Орландо, Филадельфия, Финикс, Солт-Лейк-Сити, Сан-Франциско, Сиэтл, Тампа, Вашингтон.
Канада: Эдмонтон, Монреаль, Торонто,Ванкувер.
Мексика: Гвадалахара, Мехико, Монтеррей.
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С ЧЕ та же история...
С ЧЕ та же история...
а теперь типа совместная заявка из 3 стран? канада и мексика выступают в роли лохов.
25 городов от от дерь---мокр--атов
4 города от облизников янки
и 3 от мексики. чили перчикам 70 и 86 год посчитали что хватит
а теперь типа совместная заявка из 3 стран? канада и мексика выступают в роли лохов.
25 городов от от дерь---мокр--атов
4 города от облизников янки
и 3 от мексики. чили перчикам 70 и 86 год посчитали что хватит