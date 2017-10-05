Пекерман: «Попросил Хамеса сохранять спокойствие после увольнения Анчелотти»

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман рассчитывает, что увольнение из «Баварии» Карло Анчелотти не повлияет на готовность полузащитника Хамеса Родригеса к матчу с Парагваем:

«Я не удивлен отставкой Анчелотти, любой мог заметить, что „Бавария“ испытывает проблемы в начале сезона. Можно понять, что они не были удовлетворены работой.

Мы также это обсуждали с Хамесом. Я попросил его сохранять спокойствие, потому что он пришел в великий клуб, и неважно, что этот тренер работал с ним еще в „Реале“, а потом пригласил сюда. Хамес перешел в „Баварию“ только благодаря своим способностям. „Бавария“, а не только сам тренер, разглядела в этом игроке человека, который сможет многое дать команде.

Думаю, что профессиональное отношение Хамеса не изменится, и он будет на 100 % готов завтра провести прекрасный матч».

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