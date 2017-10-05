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Шервуд: «Я бы присвоил Кейну звание капитана пожизненно»

сегодня, 08:26

Бывший тренер «Астон Виллы» и «Тоттенхэма» Тим Шервуд уверен, что нападающий сборной Англии Харри Кейн заслужил капитанскую повязку:

«Если бы решение было моим, я бы отдал должность капитана Кейну. Есть три кандидата: Кэйхилл, Хендерсон и Кейн. Харри будет принимать участие в каждой игре, а для сборной важно, чтобы ее выводил на поле тот, кто попадает в стартовый состав на большинство матчей.

Харри не считает капитанскую повязку бременем, она его не отягощает. Он сделает все возможное для своей страны. Думаю, что решение доверить ему роль капитана было правильным, но я бы присвоил ему звание капитана пожизненно».

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Все комментарии
lobsterdam
сегодня в 09:25
и что носятся как подорванные с этим капитанством? Что оно дает? А если кейн завтра нажрется в грязь и попадет в полицию, что тогда делать с пожизненной повязкой?
КЭТиК
сегодня в 08:54
И еще памятник поставить при жизни.
cska plus
сегодня в 08:45
Заслуженная похвала.
Académica de Coimbra
сегодня в 08:44
Кипу ему подарите и пусть уже парень уйдет в нормальный клуб за трофеями.
Алексей Буренин
сегодня в 08:32
Конечно он ее заслужил
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