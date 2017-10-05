Шервуд: «Я бы присвоил Кейну звание капитана пожизненно»

Бывший тренер «Астон Виллы» и «Тоттенхэма» Тим Шервуд уверен, что нападающий сборной Англии Харри Кейн заслужил капитанскую повязку:

«Если бы решение было моим, я бы отдал должность капитана Кейну. Есть три кандидата: Кэйхилл, Хендерсон и Кейн. Харри будет принимать участие в каждой игре, а для сборной важно, чтобы ее выводил на поле тот, кто попадает в стартовый состав на большинство матчей.

Харри не считает капитанскую повязку бременем, она его не отягощает. Он сделает все возможное для своей страны. Думаю, что решение доверить ему роль капитана было правильным, но я бы присвоил ему звание капитана пожизненно».

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