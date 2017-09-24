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Гвардиола: «Стерлинг никуда не уйдёт из „Ман Сити“»

сегодня, 08:58

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не намерен расставаться с нападающим Рахимом Стерлингом:

«Рахим остается в команде. Клуб ему доверяет, поэтому мы заплатили за него большие деньги. Наши игроки останутся у нас. Конечно, если они хотят уйти, то у них будет такой шанс, но Рахим хочет остаться. Если кто-то хочет уйти, то пусть обращается к руководству. Но Стерлинг никуда не уйдет. Без вариантов».

Ранее в британских СМИ появилось предположение о том, что Стерлинг может покинуть «Сити» по причине высокой конкуренции в составе «горожан», а также из-за желания Гвардиолы подписать нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

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Все комментарии
Остапчук 67
сегодня в 09:31
А Стерлингу никто и предлагать не будет.
Кто сможет платить такие же деньги, как в МС?
neomessi
сегодня в 09:06
я не вижу смысла купить Санчеса.
КЭТиК
сегодня в 09:01
Просто нет должных предложений.
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