«Наполи» сегодня может побить рекорд

Сегодня днем у «Наполи» есть возможность поставить рекорд, если команде удастся забить три гола в ворота «Кальяри».
«Наполи» - самая результативная команда в топ-5 Европы, забила 22 мяча за шесть игр в рамках Серии А.
Сегодня команда под началом Маурицио Сарри может побить рекорд 60-летней давности. В 1957 году за семь матчей было забито 24 мяча.
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На данный момент у Сити и Барсы схожая стата. Почему Барса его не может побить?)
Мне на такие рекорды вообще пофиг, не написали бы - и не знал бы, но тогда нужно и остальных не забывать ради справедливости.
На данный момент у Сити и Барсы схожая стата. Почему Барса его не может побить?)
Мне на такие рекорды вообще пофиг, не написали бы - и не знал бы, но тогда нужно и остальных не забывать ради справедливости.