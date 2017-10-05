Инсинье: «Я бы хотел поиграть вместе с Месси и Суаресом, но теперь думаю о „Наполи“»

Атакующий полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье намекнул, что «Барселона» пыталась его подписать летом.

«Я горжусь тем, что остался в „Наполи“. Мы знаем, что „Барселона“ - лучшая команда мира. Мне бы хотелось поиграть вместе с Месси и Луисом Суаресом, но теперь я думаю только о „Наполи“ и надеюсь выиграть с этим клубом какой-нибудь значимый трофей.

„Интер“ и „Торино“ отвергли меня из-за низкого роста. Я был слишком плох для них, тогда я решил реализовать свою мечту в Неаполе».

Рост Инсинье составляет 163 см.

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