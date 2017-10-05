Бернардески: «Я бы пробил пенальти в ворота „Фиорентины“»

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески признался, что пробил бы пенальти в ворота «Фиорентины», несмотря на то, что испытывает теплые чувства к своему бывшему клубу.



«Мой сезон начался не в Бергамо, а в Турине. Я горжусь тем, что смог добиться перехода в такой большой клуб как „Ювентус“. Профессионал должен оставаться профессионалом в любом деле и в нужный момент сделать правильный выбор. Я всегда буду благодарен „Фиорентине“ за то, что мне этот клуб дал, но сейчас я горд тем, что являюсь игроком „Юве“.



Это говорит о том, что если у меня будет возможность пробить пенальти в ворота „Фиорентины“, - я сделаю это, потому что сейчас я игрок другой команды».



«Ювентус» приобрел Бернардески за 40 млн евро.

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