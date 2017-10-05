«Реал Мадрид» может подписать Кавани

По мнению некоторых СМИ, в ближайшем будущем «Реал Мадрид» предпримет попытки подписать нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.



«Сливочные» испытывают некоторые проблемы с физической формой Карима Бензема и Криштиану Роналду, а летний трансфер в «Челси» Альваро Мораты по сути не оставляет клубу запасных вариантов.



Помимо этого, правила ФФП и конфликт между Неймаром и Кавани могут подстегнуть руководство парижан продать уругвайского нападающего.

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