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19:00 сегодня Армения -:- Польша
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21:45 сегодня Сан-Марино -:- Норвегия
21:45 сегодня Черногория -:- Дания
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Хави: «Месси злится, если ему не дали мяч»

сегодня, 15:11

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави рассказал пару откровенных ситуаций о своем бывшем напарнике по команде Лионеле Месси.

«„Барселона“ и сборная Аргентины не могут себе позволить по 10 минут контролировать мяч и при этом не подключать Месси.

Лео всегда должен принимать участие во всем. Он обязан всегда находится там, где в данный момент находиться мяч, где разворачиваются события. Если в течение пяти минут он не коснулся мяча - он начинает злиться. И вы должны отдавать пас именно ему. Он всегда хочет быть в игре». 

Месси вышел на третье место по количеству матчей за «Барселону».

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Все комментарии
Y.N.W.A.
сегодня в 15:49
"А еще он злится, когда его не называют лучшим инопланетянином,- добавил Хави,- поэтому просто скажу так - Лео лучший футболист Млечного пути"
007007
сегодня в 15:44
Злится, и кладет ложку в рот))
Ty4ka98 ответил neverwin
сегодня в 15:43
neverwin:
Хави уже утомил , сидит там в Эмиратах и поливает всех и вся, что на пенсии херово сидится? Или жаба давит что мячикуже ему не достанется , взрослый человек , а ведёт себя как школьник.
Я не понимаю таких, как ты. Чем тебя утомил Хави? Тем, что дал интервью в программе MundoLeo? Тем, что высказал свою точку зрения?

Опять же - кого, как и чем он поливает?

Да и в каком смысле "жаба давит что мячик уже ему не достанется"? Какой мячик? ЗМ? Или обычный?

И не на пенсии он. Хави сейчас выступает за катарский "Аль-Садд". Недавно Кубок Катара взял.
Sem25 ответил neverwin
сегодня в 15:39
neverwin:
Хави уже утомил , сидит там в Эмиратах и поливает всех и вся, что на пенсии херово сидится? Или жаба давит что мячикуже ему не достанется , взрослый человек , а ведёт себя как школьник.
Наоборот, он похвалил Месси. Вот в этом отличие хорошего футболиста от российского. Они до мяча жадные, а наши от мяча избавляются и открыться под пас боятся, чтобы не ошибиться.
neverwin
сегодня в 15:37
Хави уже утомил , сидит там в Эмиратах и поливает всех и вся, что на пенсии херово сидится? Или жаба давит что мячикуже ему не достанется , взрослый человек , а ведёт себя как школьник.
Fantomas1 ответил Ѯєrѳ
сегодня в 15:34
Ѯєrѳ:
Преступники всегда злятся. За Леонида всегда должны выполнять черную работу, иначе Месси отберет легендарность у своих партнеров. Ибрагимович, Вилья могли бы стать легендами, но Леонид их прогнал, так как он фальшивый лидер.
Фальшивый ребенок был у твоей мамки, от соседа.
Джохар Нохчо
сегодня в 15:31
Любой футболист злится, причем тут это?
Overbeer
сегодня в 15:30
пускай на ворота становится, там шансов побольше)
Ѯєrѳ
сегодня в 15:29
Преступники всегда злятся. За Леонида всегда должны выполнять черную работу,
иначе Месси отберет легендарность у своих партнеров.
Ибрагимович, Вилья могли бы стать легендами, но Леонид их прогнал, так как он фальшивый лидер.
Гус Пойет
сегодня в 15:18
Какой ранимый гномушка - то мячик не дали то чилийцы опять в финале обидели
Тажутин Артур
сегодня в 15:17
А зачем тогда выходить на поле если по 10 минут не касаться мяча.
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