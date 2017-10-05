Хави: «Месси злится, если ему не дали мяч»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави рассказал пару откровенных ситуаций о своем бывшем напарнике по команде Лионеле Месси.



«„Барселона“ и сборная Аргентины не могут себе позволить по 10 минут контролировать мяч и при этом не подключать Месси.



Лео всегда должен принимать участие во всем. Он обязан всегда находится там, где в данный момент находиться мяч, где разворачиваются события. Если в течение пяти минут он не коснулся мяча - он начинает злиться. И вы должны отдавать пас именно ему. Он всегда хочет быть в игре».



Месси вышел на третье место по количеству матчей за «Барселону».

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