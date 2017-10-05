Хави: «Месси злится, если ему не дали мяч»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави рассказал пару откровенных ситуаций о своем бывшем напарнике по команде Лионеле Месси.
«„Барселона“ и сборная Аргентины не могут себе позволить по 10 минут контролировать мяч и при этом не подключать Месси.
Лео всегда должен принимать участие во всем. Он обязан всегда находится там, где в данный момент находиться мяч, где разворачиваются события. Если в течение пяти минут он не коснулся мяча - он начинает злиться. И вы должны отдавать пас именно ему. Он всегда хочет быть в игре».
Месси вышел на третье место по количеству матчей за «Барселону».
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Опять же - кого, как и чем он поливает?
Да и в каком смысле "жаба давит что мячик уже ему не достанется"? Какой мячик? ЗМ? Или обычный?
И не на пенсии он. Хави сейчас выступает за катарский "Аль-Садд". Недавно Кубок Катара взял.
Опять же - кого, как и чем он поливает?
Да и в каком смысле "жаба давит что мячик уже ему не достанется"? Какой мячик? ЗМ? Или обычный?
И не на пенсии он. Хави сейчас выступает за катарский "Аль-Садд". Недавно Кубок Катара взял.
иначе Месси отберет легендарность у своих партнеров.
Ибрагимович, Вилья могли бы стать легендами, но Леонид их прогнал, так как он фальшивый лидер.
иначе Месси отберет легендарность у своих партнеров.
Ибрагимович, Вилья могли бы стать легендами, но Леонид их прогнал, так как он фальшивый лидер.