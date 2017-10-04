Эллардайс подаст в суд на Футбольную ассоциацию Англии

Английский специалист Сэм Эллардайс намерен подать в суд на Футбольную ассоциацию Англии (FA) за свое увольнение с поста главного тренера сборной страны осенью 2016 года.

«Биг Сэм» считает, что с ним обошлись несправедливо.

Напомним, что британское издание The Daily Telegraph уличило Эллардайса во взяточничестве и коррупции, когда тот работал главным тренером сборной. В результате скандала специалист лишился своей должности.

При этом юристы Эллардайса уверены, что решение FA об отставке специалиста было поспешным, так как нарушений тренером правил FA зафиксировано не было.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте