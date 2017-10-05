УЕФА опросил руководителей ПСЖ по поводу нарушений финансового фейр-плей

УЕФА в рамках расследования в отношении ПСЖ по вопросу нарушения финансового фейр-плей опросил руководителей французского клуба в своей штаб-квартире в Ньоне. На вопросы представителей УЕФА ответили генеральный директор ПСЖ Жан-Клод Блан и генеральный секретарь Викториано Мелеро. Они дали разъяснения по поводу трансферов Неймара и Килиана Мбаппе.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте