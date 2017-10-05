Йерри Мина может оказаться в «Барселоне» уже зимой

Колумбийский защитник «Палмейраса» Йерри Мина может оказаться в «Барселоне» уже в январе, а не летом, как предполагалось изначально. Решение зависит исключительно от главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде. При этом, если Мина перейдет зимой, «Барса» заплатит за него 9 млн евро, а за летний переход придется выложить 10.

23-летний Мина является игроком сборной Колумбии, а также он ключевой футболист «Палмейраса», который выиграл последний чемпионат Бразилии.

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