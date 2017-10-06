Флетчер: «Шотландия только на полпути в Россию»

Капитан сборной Шотландии Даррен Флетчер прокомментировал победу над Словакией (1:0) в матче отбора ЧМ-2018 а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой Словении в заключительном туре отборочного этапа:

«Если вы продолжаете создавать моменты до конца встречи, то знаете, что рано или поздно забьёте. У нас были шансы, и мы продолжали верить. Мы были терпеливы. Когда противник защищается вдесятером, надо его обыгрывать. Нам было непросто, но здесь стоит отдать должное игрокам. Мяч как будто прилип к нам, а болельщики активно нас поддерживали.

Сегодня мы выполнили первую часть задачи. Все в восторге и взволнованы, это отличная победа, но мы только на полпути в Россию».

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