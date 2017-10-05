Вермален: «В „Барселоне“ я в тяжёлом положении»

Защитник «Барселоны» Томас Вермален рассказал о своем положении в команде, в которую он вернулся после аренды в «Роме».

«В „Барселоне“ мне сказали, что летом не могут меня продать. Мне пришлось остаться, несмотря на интерес нескольких клубов. Теперь я не играю, поэтому в сложном положении. Я не могу играть за вторую команду, поскольку правила в Испании этого не позволяют. Это печальная ситуация. Говорил с тренером, он доволен моей подготовкой. В таком клубе, как „Барселона“, трех центральных защитников недостаточно, нужно иметь их четыре или пять. Так он мне сказал. Дисквалификация или травма кого-то может открыть мне двери».

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