Рамос: «Мы с Пике в одной лодке»

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос в очередной раз прокомментировал отношение к Жерару Пике и свист в его адрес со стороны болельщиков.

«Я не представитель страны. Я капитан сборной, и моя роль заключается в том, чтобы объединять команду, создавать гармонию в ней. Нельзя просить болельщиков вести себя определенным образом. Люди свободны, но нужно думать о сборной. Поэтому мы хотим, чтобы была позитивная атмосфера. А потом каждый может делать все, что считает нужным. Мои отношения с Пике не изменились. Мы в одной лодке».

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