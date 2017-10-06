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    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
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02:30 Матч завершен Колумбия 1:2 Парагвай
02:30 Матч завершен Чили 2:1 Эквадор
02:30 Матч завершен Аргентина 0:0 Перу
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15:00 Матч завершен Россия (до 21) 1:0 Австрия (до 21)
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Де Брюйне, Кейн и Лукаку - в числе претендентов на приз лучшему игроку АПЛ в сентябре

сегодня, 18:43

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока английской Премьер-Лиги по итогам сентября 2017 года.

За награду поспорят нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, хавбек «Брайтон энд Хоув Альбион» Паскаль Гросс, нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, защитник «Ньюкасла» Джамал Лашель, форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку и нападающий «Челси» Альваро Мората.

Отдать свой голос можете здесь.

Напомним, что в августе лучшим футболистом английской Премьер-Лиги был признан нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане.

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