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21:45 сегодня Лихтенштейн -:- Израиль
21:45 сегодня Испания -:- Албания
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 17 тур
00:00 Матч завершен Венесуэла 0:0 Уругвай
02:30 Матч завершен Колумбия 1:2 Парагвай
02:30 Матч завершен Чили 2:1 Эквадор
02:30 Матч завершен Аргентина 0:0 Перу
Евро-2019 (до 21), 7 тур
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Месси не попал в пустые ворота во время матча с Перу

сегодня, 11:06
АргентинаАргентина0 : 0ПеруПеруМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в матче отбора к ЧМ-2018 с Перу (0:0) допустил промах, который может дорого обойтись его команде. На 46-й минуте встречи Месси не сумел поразить уже пустые ворота перуанцев. Справедливости ради нужно отметить, что в этом эпизоде защитники гостей все же мешали Лео.

Перед последним туром Аргентина занимает 6-ю строчку в таблице отбора, но судьба «альбиселесте» по-прежнему в их руках - в последней игре нужна выездная победа над Эквадором, который шансов на проход квалификации уже лишился.

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Все комментарии
ЭJlvIS
сегодня в 11:31
Так Игуаин собой весь вид ворот загородил....АЖАЖААЖА
Ploomber
сегодня в 11:31
Пустой створ - понятие растяжимое. Мало того, что и вратарь на выходе перекрывал ближний угол, так еще двое на спине висело, а третий катился с правой стороны. Требовалось ювелирно закатить в дальний угол с правой нерабочей ноги. К чему весь сырбор - совсем непонятно. Если бы Саша Кержаков так попал в штангу слету - назвали бы героем, ибо "выжал максимум из момента". То ли дело промах Баженова: есть над чем подумать и посмеяться.
Абу-Мухаммад Курбангаджиев
сегодня в 11:24
    BP
    сегодня в 11:22
    Бывает.
    Рауль и Зидан ответил Mamaev
    сегодня в 11:21
    Mamaev:
    Ждал подобный комментарий - у Месси таких моментов гораздо меньше, чем у напов
    Ну да , тлько вот Мессии имеет 5 зм ,больше чем все эти напы . Они то смертные а он инопланетяне , чуешь разницу ?
    Serge Boykov
    сегодня в 11:21
    Кто смотрел матч,там был повтор с другой камеры,там успел защитник помешать...после чего был угловой! Месси вчера сделал всё что смог,но деревянные партнёры,в частности Ригони...который из вратарской мимо ворот пробил! Мне не нравиться Месси,но просто так тролить не хорошо
    kastites
    сегодня в 11:20
    Ого
    На него не похоже
    Mоnоlo
    сегодня в 11:20
    Опять Игуаин помешал.
    Гус Пойет
    сегодня в 11:18
    Знатный косорез
    Mamaev ответил Рауль и Зидан
    сегодня в 11:17
    Рауль и Зидан:
    Когда Игуаин промахиваемся , то он бревно дерево и воошпе все и за него . А когда Месси промахивается -- что сказать не повезло Ахахаха
    Ждал подобный комментарий - у Месси таких моментов гораздо меньше, чем у напов
    Artuom
    сегодня в 11:16
    Там у всех реализация ужасна... В том числе и у Месси.
    rubinovyi2
    сегодня в 11:15
    Не помощник Месси сборной,не помощник...))
    Don trambon
    сегодня в 11:15
    Ну вот, уже в пустые ворота не попадает, а запросы, как будто лучший игрок планеты.

    Зря его всей аргентиной упрашивали вернуться в сборную после истерики его. За это и поплатились.
    Рауль и Зидан ответил Mamaev
    сегодня в 11:14
    Когда Игуаин промахиваемся , то он бревно дерево и воошпе все и за него . А когда Месси промахивается -- что сказать не повезло Ахахаха
    juve_champ
    сегодня в 11:13
    Таких моментов у каждого нападающего по одному через матч, и как-то новости из этого никто не делает, но тут обязательно надо потроллить!
    Морозовский
    сегодня в 11:12
    Это футбол.
    Рауль и Зидан
    сегодня в 11:12
    Наверное Игуаин и Ди Марией помешали Ахахаха
    DadGods
    сегодня в 11:11
    Ой, ладно Вам, ну забыл человек гормон роста принять, ну с кем не бывает.
    Рауль и Зидан
    сегодня в 11:10
    Месси не попал , а виноваты партнёры .)))
    Mamaev
    сегодня в 11:08
    Не повезло, что сказать
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