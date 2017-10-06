Месси не попал в пустые ворота во время матча с Перу

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в матче отбора к ЧМ-2018 с Перу (0:0) допустил промах, который может дорого обойтись его команде. На 46-й минуте встречи Месси не сумел поразить уже пустые ворота перуанцев. Справедливости ради нужно отметить, что в этом эпизоде защитники гостей все же мешали Лео.
Перед последним туром Аргентина занимает 6-ю строчку в таблице отбора, но судьба «альбиселесте» по-прежнему в их руках - в последней игре нужна выездная победа над Эквадором, который шансов на проход квалификации уже лишился.
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https://www.youtube.com/watch?v=4z5adQhBiVo
На него не похоже
На него не похоже
Зря его всей аргентиной упрашивали вернуться в сборную после истерики его. За это и поплатились.
Зря его всей аргентиной упрашивали вернуться в сборную после истерики его. За это и поплатились.