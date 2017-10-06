В московском «Торпедо» сменился собственник клуба

Президент «Торпедо» Александр Тукманов рассказал, что клуб сменил собственника, вместо ЗИЛа акционером станет Московский кредитный банк.

«Клуб „Торпедо“ действительно сменил собственника, вместо ЗИЛа акционером будет Московский кредитный банк (входит в концерн „Россиум“) или какие-то его структуры. Переговоры по смене собственника начались, наверное, полгода назад, если даже не год назад.

Покину ли я „Торпедо“? Все может быть. Собственник может поступить так, как он сочтет нужным. Я пока не готов это комментировать. Что сейчас гадать? Нужно послушать собственника, понять, какие у него виды на команду, какие задачи. А сейчас гадать на кофейной гуще бессмысленно.

Представители ЗИЛа входят в совет директоров клуба. Есть определенные процедуры, и когда они завершатся, тогда, наверное, будет объявлено о каких-то изменениях. Финансовое состояние „Торпедо“ стабильное».

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