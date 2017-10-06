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В московском «Торпедо» сменился собственник клуба

сегодня, 10:55

Президент «Торпедо» Александр Тукманов рассказал, что клуб сменил собственника, вместо ЗИЛа акционером станет Московский кредитный банк.

«Клуб „Торпедо“ действительно сменил собственника, вместо ЗИЛа акционером будет Московский кредитный банк (входит в концерн „Россиум“) или какие-то его структуры. Переговоры по смене собственника начались, наверное, полгода назад, если даже не год назад.

Покину ли я „Торпедо“? Все может быть. Собственник может поступить так, как он сочтет нужным. Я пока не готов это комментировать. Что сейчас гадать? Нужно послушать собственника, понять, какие у него виды на команду, какие задачи. А сейчас гадать на кофейной гуще бессмысленно.

Представители ЗИЛа входят в совет директоров клуба. Есть определенные процедуры, и когда они завершатся, тогда, наверное, будет объявлено о каких-то изменениях. Финансовое состояние „Торпедо“ стабильное».

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Все комментарии
ДСА
сегодня в 11:29
Будет "Торпедо МКБ"
ЭJlvIS
сегодня в 11:29
Наконец-то....Правда банкам не очень то и доверяю. Но я очень скучаю по Торпедо!!!
спартак 1987
сегодня в 11:20
Поздравляю всех чёрно-белых!!!надеюсь ужасные времена в истории этого великого клуба позади,пора возвращяться в рфпл и расширить её до 18ти клубов после чемпионата мира,жаль только что стадион Эдуарда Стрельцова не подвергся ремонту под шумок пока выделялись большие бабки на арены к первенству 2018.торпедо не хватает,соскучились их болельщики с огромным стажем и молодые,слегка безбашенные фанаты(похоже их вражде с Тукмановым пришёл конец)
RussianHorse ответил Vadik
сегодня в 11:18
Vadik:
Лишь бы "Торпедо" это пошло на пользу! Хочется видеть эту команду в РФПЛ!
    Spartak_Rulit
    сегодня в 11:17
    либо торпедонам наконец подфартило и они вылезут хотя бы из болота , либо весь этот проект окончательно Торпедо ликвидирует. Не совсем понятно зачем человеку фк с посещаемостью 3-5 тыс? из которых фаны истиные нацисты
    MBML ответил Vadik
    сегодня в 11:16
    Vadik:
    Лишь бы "Торпедо" это пошло на пользу! Хочется видеть эту команду в РФПЛ!
    Зачем нужна еще одна Московская команда без болельщиков?Лучше бы Ротор в РФПЛ!
    Паровозов
    сегодня в 11:10
      konstantin_t
      сегодня в 11:07
      ой, так надеялся увидеть под новостью АвтоВАЗ
      Sem25
      сегодня в 11:06
      Мои поздравления болельщикам Торпедо! Как слышал, права на стадион новые хозяева тоже получат. Футбольную академию сохранили. Теперь для возрождения все есть.
      Серёга за ЦСКА
      сегодня в 11:01
      Как говорится, будем посмотреть.
      Vadik
      сегодня в 11:00
      Лишь бы "Торпедо" это пошло на пользу! Хочется видеть эту команду в РФПЛ!
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