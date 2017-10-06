Концерн «Россиум» приобрел 75,51 % акций «Торпедо»

Концерн «Россиум» приобрел 75,51 % акций московского «Торпедо».

"В сентябре 2017 года концерн «Россиум» приобрел 75,51% акций АО «ФК „Торпедо“», — сказали в пресс-службе компании.

Ранее президент «Торпедо» Александр Тукманов сообщил, что новым собственником клуба стал Московский кредитный банк, входящий в концерн «Россиум».

Московская команда в сезоне-2017/18 занимает второе место в зоне «Центр» чемпионата ПФЛ, в 11 матчах набрав 21 очко.

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