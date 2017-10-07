«Тамбов» и петербургское «Динамо» сыграли вничью и другие результаты 17-го тура ФНЛ

Сегодня проходит 17-й тур ФНЛ.
«Енисей» - «Химки» - 4:1
Голы: Кутьин 43, Козлов 52, Чичерин 56, Рожков 79 - Тюнин 45+1.
«Сибирь» - «Авангард» - 0:2
Гол: Коробов 30 (пен), Митасов 44.
«Ротор» - «Олимпиец» - 1:2
Гол: Бирюков 76 - Морозов 26, Нежелев 64.
«Тамбов» - «Динамо» СПб - 1:1
Гол: Мурнин 2 - Юрганов 21.
Новость будет дополняться.
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Так держать.Победили в гостях Динамо СПБ,теперь Сибирь.
Ждём домашней победы над Лучом.
Так держать.Победили в гостях Динамо СПБ,теперь Сибирь.
Ждём домашней победы над Лучом.
А вот Енисею пока не начали мешать выходить в РФПЛ.
А вот Енисею пока не начали мешать выходить в РФПЛ.