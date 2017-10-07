Кадыров отметился голом и ассистом в матче с итальянскими ветеранами

Сегодня в Грозном состоялся товарищеский поединок между российской командой «Лидер65» и сборной итальянских ветеранов.

Россиян на поле вывел глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, исполнивший роль капитана. Политик забил один гол и отметился одной результативной передачей. В составе «Лидер65» также сыграли легендарный бразильский нападающий Роналдиньо и бывшие игроки сборной России: Валерий Карпин, Александр Кержаков, Роман Широков, Александр Филимонов и другие. Участие в матче также принял действующий капитан «Ахмата» Ризван Уциев. Тренером россиян выступил Валерий Газзаев.

В составе итальянской команды сыграли Сальваторе Скиллачи, Марко Кассетти, Фабрицио Раванелли, Марко Дельвеккио и другие футболисты

Матч закончился со счетом 6:3 в пользу российского коллектива. В составе «Лидер65» голами также отличились Кержаков, Широков, Роналдиньо, председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Делькеккио отметился хет-триком.

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