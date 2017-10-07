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Кадыров отметился голом и ассистом в матче с итальянскими ветеранами

сегодня, 22:48

Сегодня в Грозном состоялся товарищеский поединок между российской командой «Лидер65» и сборной итальянских ветеранов.

Россиян на поле вывел глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, исполнивший роль капитана. Политик забил один гол и отметился одной результативной передачей. В составе «Лидер65» также сыграли легендарный бразильский нападающий Роналдиньо и бывшие игроки сборной России: Валерий Карпин, Александр Кержаков, Роман Широков, Александр Филимонов и другие. Участие в матче также принял действующий капитан «Ахмата» Ризван Уциев. Тренером россиян выступил Валерий Газзаев.

В составе итальянской команды сыграли Сальваторе Скиллачи, Марко Кассетти, Фабрицио Раванелли, Марко Дельвеккио и другие футболисты

Матч закончился со счетом 6:3 в пользу российского коллектива. В составе «Лидер65» голами также отличились Кержаков, Широков, Роналдиньо, председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Делькеккио отметился хет-триком.

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Все комментарии
Alex-96
сегодня в 23:45
Наверное вокруг поля автоматчики стояли, чтобы не дай бог кто то из бывших футболистов этого отморозка не обыграл.
Inside91
сегодня в 23:42
Головы у всех на плечах и на том спасибо.
Vadik
сегодня в 23:40
Дешевая новость
mat73
сегодня в 23:33
Казалось бы - что общего между Газзаем, Валерой, Кадыровым, Ромой и ещё Даудовым??)))
•BLACK WOLF•
сегодня в 23:33
Лизун ХРЕНОВ!
•BLACK WOLF•
сегодня в 23:32
Лучше бы отдали эти деньги нуждающимся!
n272nm
сегодня в 23:27
От таких новостей тянет блевать.
10 Seconds to Mars
сегодня в 23:24
Я только одно не понял, почему пригласили итальянцев?? Логичнее было бы пригласить северо-корейцев. Типа как двухматчевая дуэль. В России на день рождения Путина, а ответку в Корее на день рождения Ким Чен Ына.
pereletnii
сегодня в 23:08
Шапито.
киэнджин
сегодня в 23:06
Черкизон будет горд..
mc_borrow
сегодня в 22:53
Почему такая новость не в главном?
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