«Крылья Советов» неожиданно уступили «Факелу»

В поединке 17-го тура ФНЛ претендент на повышение в классе «Крылья Советов» уступил занимавшему последнее место в турнирной таблице «Факелу».
Воронеж, «Центральный стадион профсоюзов»
«Факел» – «Крылья Советов» – 1:0 (1:0)
Голы: Мичуренков 38 (пен)
«Факел»: Федоров, Мустафин, Осипенко, Хайманов, Лукьяновс, Амбарцумян, Каюмов, Ушаков, Молодцов, Сердюк (Мануковский 75), Мичуренков (Верулидзе 81).
Главный тренер: Павел Гусев.
«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон, Гаджибеков, Зотов, Таранов, Ткачук, Зинков, Чочиев (Кленкин 72), Мияилович, Корниленко, Самодин (Алиев 67).
Главный тренер: Андрей Тихонов.
Предупреждения: Осипенко 13, Корниленко 47.
Судья: Алексей Матюнин.
В другом матче дня «Зенит-2» одержал победу над «Томью».
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