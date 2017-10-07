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Кузяев: «Немного расслабились при 4:0, поэтому пропустили»

сегодня, 20:03

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал победу над командой Южной Кореи (4:2) в товарищеском матче.

«Южная Корея – хороший соперник. Не зря они вышли на чемпионат мира. Очень рад, что удалось победить. У них выносливые футболисты, которые неплохо комбинировали, делали передачи в одно касание. Мы справились с их атакой. Ребята немного расслабились при 4:0, поэтому пропустили. Но до финального свистка нельзя останавливаться.

Я привык играть на разных позициях. Куда тренер поставит, там и будут играть. Не было ли обидно, что забил не я, а игрок Южной Кореи в эпизоде со вторым автоголом? Главное, что нашей команде удалось забить. Мои голы – вещь второстепенная. Неважно, как мы забили: в результате своих действий или автогола соперника. Важно, что нам удалось победить», - сказал Кузяев.

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Все комментарии
Дракон1988 ответил Gunslinger
сегодня в 20:25
Gunslinger:
Расслабляться будут после победы на ЧМ!!! :)))
Хорошая шутка)))Скорее после третьего матча в группе))
Прохорович
сегодня в 20:25
А Игорек то что . тоже рас сслабился. второй то должен был брать коли он такой супервратать. СЕлихов вполне мог взять.
Athletic de Bilbao ответил Gunslinger
сегодня в 20:19
Gunslinger:
Расслабляться будут после победы на ЧМ!!! :)))
Наши, даже из группы, не выйдут.
Gunslinger ответил Дракон1988
сегодня в 20:13
Дракон1988:
А вот расслабляться не надо.
Расслабляться будут после победы на ЧМ!!! :)))
Остапчук 67
сегодня в 20:07
Это называется не расслабились, а просто бросили играть.
Черчесов должен провести подробный разбор игры и сделать жесткие замечания игрокам.
RDeanW
сегодня в 20:03
да никто не расслаблялся. просто фернандес и васин показали свой истинный уровень
Дракон1988
сегодня в 20:03
А вот расслабляться не надо.
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