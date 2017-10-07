Кузяев: «Немного расслабились при 4:0, поэтому пропустили»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал победу над командой Южной Кореи (4:2) в товарищеском матче.

«Южная Корея – хороший соперник. Не зря они вышли на чемпионат мира. Очень рад, что удалось победить. У них выносливые футболисты, которые неплохо комбинировали, делали передачи в одно касание. Мы справились с их атакой. Ребята немного расслабились при 4:0, поэтому пропустили. Но до финального свистка нельзя останавливаться.

Я привык играть на разных позициях. Куда тренер поставит, там и будут играть. Не было ли обидно, что забил не я, а игрок Южной Кореи в эпизоде со вторым автоголом? Главное, что нашей команде удалось забить. Мои голы – вещь второстепенная. Неважно, как мы забили: в результате своих действий или автогола соперника. Важно, что нам удалось победить», - сказал Кузяев.

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