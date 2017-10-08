Канте: «ПСЖ может выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте считает, что ПСЖ настолько хорош, что в ближайшие годы может выиграть Лигу Чемпионов.



«ПСЖ очень сильно укомплектован, им больше никто не нужен. Я думаю, что им по силам выиграть Лигу чемпионов.



Мбаппе? Он делает просто невероятные вещи. Он технически очень талантлив и играет всегда на голову выше своих оппонентов. Мне кажется, что он станет великим игроком».



Ранее Канте отклонил предложение ПСЖ, чтобы перейти в «Челси».

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