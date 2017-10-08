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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
20:00 сегодня Египет -:- Конго
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 сегодня Дания -:- Румыния
19:00 сегодня Казахстан -:- Армения
19:00 сегодня Польша -:- Черногория
19:00 сегодня Литва -:- Англия
19:00 сегодня Словакия -:- Мальта
19:00 сегодня Словения -:- Шотландия
21:45 сегодня Чехия -:- Сан-Марино
21:45 сегодня Германия -:- Азербайджан
21:45 сегодня Норвегия -:- Северная Ирландия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
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Моджи: «Бонуччи стал жертвой своих же действий, а теперь совершает аматорские ошибки»

сегодня, 09:43
Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи
Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи
Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи
Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи раскритиковал действия защитника «Милана» Леонардо Бонуччи:

«Бонуччи прекрасно играл в „Ювентусе“. Игроки защитной линии отлично друг друга понимали, да и тренер у них замечательный. Знал как замотивировать. Для меня Конте слабее, чем Аллегри. Когда Бонуччи делал определенные вещи, его отправляли смотреть матч на трибуны. Именно так и надо поступать с такими игроками.

Какое-то недоразумение — он покинул команду, которая играла по схеме 3-5-2, чтобы присоединиться к коллективу со схемой 4-4-2. „Милан“ не играет как единая команда. В матче с Македонией Бонуччи совершал аматорские ошибки, это уже психологическая проблема. Думаю, что он стал жертвой своих же действий. Слишком много разговоров было перед переходом в „Милан“. Он стал капитаном клуба, но его выступления не соответствуют статусу „Милана“ и не достойны сборной Италии».

Бывший генеральный директор «Наполи» и «Удинезе» Пьерпаоло Марино

Бывший генеральный директор «Наполи» и «Удинезе» Пьерпаоло Марино ранее выразил предположение, что «Милан» уже жалеет о покупке Бонуччи.

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Все комментарии
BagioR
сегодня в 10:32
Время все расставило по своим местам.
Cules2013
сегодня в 09:57
Увы, но это так.
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