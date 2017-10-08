Моджи: «Бонуччи стал жертвой своих же действий, а теперь совершает аматорские ошибки»

Лучано Моджи Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1015458.shtml Бывший генеральный директор «Ювентуса»

Лучано Моджи Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1015458.shtml Бывший генеральный директор «Ювентуса»

Лучано Моджи Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1015458.shtml Бывший генеральный директор «Ювентуса»

Лучано Моджи Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1015458.shtml Бывший генеральный директор «Ювентуса»

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи раскритиковал действия защитника «Милана» Леонардо Бонуччи:

«Бонуччи прекрасно играл в „Ювентусе“. Игроки защитной линии отлично друг друга понимали, да и тренер у них замечательный. Знал как замотивировать. Для меня Конте слабее, чем Аллегри. Когда Бонуччи делал определенные вещи, его отправляли смотреть матч на трибуны. Именно так и надо поступать с такими игроками.

Какое-то недоразумение — он покинул команду, которая играла по схеме 3-5-2, чтобы присоединиться к коллективу со схемой 4-4-2. „Милан“ не играет как единая команда. В матче с Македонией Бонуччи совершал аматорские ошибки, это уже психологическая проблема. Думаю, что он стал жертвой своих же действий. Слишком много разговоров было перед переходом в „Милан“. Он стал капитаном клуба, но его выступления не соответствуют статусу „Милана“ и не достойны сборной Италии».

Пьерпаоло Марино Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1014543.shtml Бывший генеральный директор «Наполи» и «Удинезе»

Бывший генеральный директор «Наполи» и «Удинезе» Пьерпаоло Марино ранее выразил предположение, что «Милан» уже жалеет о покупке Бонуччи.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте