Криушенко: «Высоко встречать сборную Нидерландов — самоубийство»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко подвел итоги матча с Нидерландами, в котором его команда потерпела поражение:

«Немножко скованный первый тайм. Соперник владел мячом, приходилось обороняться. Второй тайм получился неплохим — много остроты, много подходов к штрафной. Жаль, что достаточно спорное решение судьи привело к поражению. Голландцы играют в одного нападающего, поэтому держать третьего центрального защитника смысла не было. Хотел, чтобы фланговые игроки обостряли впереди, создавали моменты.



Высоко встречать сборную Нидерландов — самоубийство, поэтому встречали в центре поля. Задача была — быстро выходить из обороны в атаку. В первом тайме не получалось, потому что голландцы активно прессинговали. А во втором у соперника пошли разрывы в линиях, а мы стали создавать моменты.



Ребята чувствуют, что они играли сегодня. Заставили соперника обороняться, нервничать. Это должно придать уверенности в матче с французами».

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