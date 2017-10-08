Тостао: «Бразилия не станет помогать Чили, чтобы не пустить на ЧМ Аргентину»

Бывший нападающий сборной Бразилии Тостао уверен, что «селесао» захотят обыграть в заключительном туре отборочного раунда чемпионата мира команду Чили, хоть это и может помочь историческому сопернику Бразилии, Аргентине, пробиться на Мундиаль:

«Спортивные программы здесь, в Бразилии, много говорят об этом. Они поднимают вопрос, должны ли мы поддерживать сборную Бразилии, либо болеть за то, чтобы Аргентина пропустила чемпионат мира.

Да, Аргентина для нас очень большой соперник, все это знают, но я не считаю, что Бразилия решит помогать Чили. Сборная Бразилии будет играть за свою страну и будет побеждать. Хотя думаю, что Тите сделает пару замен, чтобы проверить других игроков».

В последнем туре отборов бразильцы не смогли обыграть Боливию, но уже давно решили вопрос с попаданием в финальную часть чемпионата мира.

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