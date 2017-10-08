Тостао: «Бразилия не станет помогать Чили, чтобы не пустить на ЧМ Аргентину»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • США. МЛС
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Отбор ЧМ. КОНКАКАФ
  • Товарищеские матчи. Сборные
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
20:00 сегодня Египет -:- Конго
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 сегодня Дания -:- Румыния
19:00 сегодня Казахстан -:- Армения
19:00 сегодня Польша -:- Черногория
19:00 сегодня Литва -:- Англия
19:00 сегодня Словакия -:- Мальта
19:00 сегодня Словения -:- Шотландия
21:45 сегодня Чехия -:- Сан-Марино
21:45 сегодня Германия -:- Азербайджан
21:45 сегодня Норвегия -:- Северная Ирландия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
01:00 Матч завершен Коста-Рика 1:1 Гондурас
  • Главные новости
  • Все новости
23:38
Ранний гол Матюиди принес Франции победу над Болгарией16
23:35
Голландия вырвала победу у сборной Беларуси44
23:32
Роналду принес победу сборной Португалии над Андоррой45
20:51
Бельгия в результативном матче обыграла Боснию и Герцеговину23
19:34
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания ушел из жизни
08:24
Орещук - о Сарсании: «Не могу принять, что ушел мой старый товарищ»1
08:13
Венгер видит в Марсьяле замену Санчесу в «Арсенале»5
07:54
«Милан» хочет снова арендовать Деулофеу1
07:42
«Зенит» предлагал «Фиорентине» € 40 млн за 19-летнего Кьезу6
06:50
Данни: «Ещё вчера разговаривал с Сарсанией по телефону. Я в шоке!»0
06:27
Байи: «Конкуренция среди защитников МЮ очень важна для клуба»1
06:05
«Милан» ведёт переговоры с агентом 16-летнего форварда «Дженоа» Пеллегри1
05:42
Льорис: «Важно сконцентрироваться на предстоящей игре против Беларуси»0
05:20
«Динамо»: «Запомним Сарсанию позитивным человеком и настоящим профессионалом»1
04:59
Дешам: «Осталась ещё одна игра, и всё зависит только от нас»2
04:33
Де Брюйне: «Последний раз я играл на таком плохом поле, когда мне было 7 лет»4
03:58
Сантуш объяснил отсутствие Роналду в стартовом составе на матч с Андоррой9
03:38
Хави Гарсия – о Сарсании: «Был счастлив быть знакомым с тобой»2
03:23
Коста-Рика в концовке избежала поражения от Гондураса и вышла на ЧМ2
03:09
Карницкий: «В определённые отрезки Беларусь даже играла первым номером»1
02:49
Лестьенн был задержан бельгийской полицией из-за шумной вечеринки1
02:30
Оби Микел: «Нигерия готова к чемпионату мира»0
02:15
Саутгейт: «Футболисты сборной Англии будут топ-игроками, когда начнут завоёвывать трофеи»1
01:45
Адвокат: «Шансы попасть на ЧМ ещё сохраняются»5
01:29
Максим Володько: «От исхода игры с голландцами остался приличный осадок»0

Тостао: «Бразилия не станет помогать Чили, чтобы не пустить на ЧМ Аргентину»

сегодня, 08:42
БразилияБразилия-:-ЧилиЧили11.10.2017 в 02:30 Не начался

Бывший нападающий сборной Бразилии Тостао уверен, что «селесао» захотят обыграть в заключительном туре отборочного раунда чемпионата мира команду Чили, хоть это и может помочь историческому сопернику Бразилии, Аргентине, пробиться на Мундиаль:

«Спортивные программы здесь, в Бразилии, много говорят об этом. Они поднимают вопрос, должны ли мы поддерживать сборную Бразилии, либо болеть за то, чтобы Аргентина пропустила чемпионат мира.

Да, Аргентина для нас очень большой соперник, все это знают, но я не считаю, что Бразилия решит помогать Чили. Сборная Бразилии будет играть за свою страну и будет побеждать. Хотя думаю, что Тите сделает пару замен, чтобы проверить других игроков».

В последнем туре отборов бразильцы не смогли обыграть Боливию, но уже давно решили вопрос с попаданием в финальную часть чемпионата мира.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
NGY
сегодня в 08:56
Сейчас такой хайп идет по всему футбольному миру, что Аргентина может не попасть на ЧМ.

Да тут и дураку ясно, что ФИФА Аргентину за уши вытащят на ЧМ.

Весь вопрос в том, за какую цену сольют матч Эквадорцы против Аргентины!
sir_Alex
сегодня в 08:50
Может, не считает и до ста он,
Но могу сказать без лишних слов,
Был бы глаз второй бы у Тостао,
Он вдвое больше б забивал голов! В.С. Высоцкий.
Остапчук 67
сегодня в 08:45
Посмотрим, как это будет на самом деле.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100