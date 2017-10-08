Роббен: «Нидерланды не обыграют Швецию со счетом 7:0»

Полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен поделился мнением о судьбе команды в отборочном раунде чемпионата мира:
«Больно. Это неприятная часть футбола. После результата Швеции остается просто смириться и играть дальше, ведь обыграть Беларусь со счетом 8:0 мы не смогли. Да и дома шведов 7:0 не обыграем.
Когда мы узнали, что Швеция разгромила Люксембург со счетом 8:0, это выбило нас из колеи».
Нидерланды смогут попасть в «стыки», только если обыграют Швецию с разницей в 7 голов в заключительном матче квалификации.
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Он подскажет как это делается.
Он подскажет как это делается.
По личным голландцы могут обойти шведов если выиграют, скажем 4 - 0.
Откуда взялись 7 голов и при чем тут Люксембург. с ними же как правило вообще очки и голы не считают как с аутсайдером.
А если тупо разницу голов смотреть, то плюс 19, у недеров плюс 7.
По личным голландцы могут обойти шведов если выиграют, скажем 4 - 0.
Откуда взялись 7 голов и при чем тут Люксембург. с ними же как правило вообще очки и голы не считают как с аутсайдером.
А если тупо разницу голов смотреть, то плюс 19, у недеров плюс 7.
К сожалению, Роббен начал забывать, как это делается.
Много энергии потратил на выживание Анчелотти из "Баварии".
Сил играть за сборную не осталось, а вот поболтать можно.
К сожалению, Роббен начал забывать, как это делается.
Много энергии потратил на выживание Анчелотти из "Баварии".
Сил играть за сборную не осталось, а вот поболтать можно.