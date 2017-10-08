Роббен: «Нидерланды не обыграют Швецию со счетом 7:0»

Полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен поделился мнением о судьбе команды в отборочном раунде чемпионата мира:

«Больно. Это неприятная часть футбола. После результата Швеции остается просто смириться и играть дальше, ведь обыграть Беларусь со счетом 8:0 мы не смогли. Да и дома шведов 7:0 не обыграем.

Когда мы узнали, что Швеция разгромила Люксембург со счетом 8:0, это выбило нас из колеи».

Нидерланды смогут попасть в «стыки», только если обыграют Швецию с разницей в 7 голов в заключительном матче квалификации.

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