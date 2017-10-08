Бенитес: «Смена владельца „Ньюкасла“ не повлияет на наш подход к работе»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес отметил, что возможная смена владельца клуба, о которой сейчас говорят всё чаще, никак не повлияет на его работу:

«Это никак не повлияет на наш подход к работе.

Нам по-прежнему надо трудиться и искать игроков на разные позиции. Может, если у нас будет больше денег, мы получим возможность рассмотреть большее количество футболистов, но важнее, чтобы они обладали качествами, которые нам требуются».

Напомним, что в последнем матче чемпионата Англии «Ньюкасл» сыграл вничью с «Ливерпулем».

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