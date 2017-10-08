Бартулович: «Первым делом нужно думать о том, чтобы не проиграть сборной Украины»

Бывший полузащитник сборной Хорватии Младен Бартулович поделился мнением о пути национальной команды в отборочном раунде чемпионата мира:

«Из-за плохой концентрации Хорватия пропустила гол от финнов на последней минуте. Добавить больше нечего. А тут еще перед заключительным матчем в Киеве команда недосчитается нескольких ключевых исполнителей. Обидно. Сейчас у нашей сборной очень сложная ситуация. Поменяли и главного тренера. Сборная подходит к поединку против Украины не в лучшем моральном состоянии.

Сейчас, конечно, первым делом нужно думать о том, чтобы не проиграть сборной Украины и удержать второе место, которое может дать шанс попасть на чемпионат мира через стыковые поединки. Если новому тренеру удастся это сделать, его могут вознести в герои, а в случае поражения и камень бросить в его огород рука не поднимется, ведь у Далича в распоряжении будет менее двух суток на подготовку к ответственной игре.

Просто так Хорватия не сдастся. Там есть исполнители, которые в одиночку могут решить судьбу противостояния. Уверен, что игра окажется интересной и будет держать в напряжении зрителей до финального свистка».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте