Де Бьязи: «Сборная Италии выйдет на чемпионат мира — 100 процентов»

Итальянский наставник «Алавеса» Джанни де Бьязи уверен, что сборная Италии обязательно выйдет в финальную часть чемпионата мира:

«Мы выйдем на чемпионат мира через стыковые матчи — сто процентов. Эта команда может становиться только лучше. В решающие моменты мы объединяемся. А плей-оффы — это не трагедия».

В заключительном матче отборов итальянцы встретятся со сборной Албании, но этот матч ничего решать не будет. Италия останется на втором месте в группе G — шансов догнать Испанию не осталось, но и третье место тоже не грозит.

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