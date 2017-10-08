Де Бьязи: «Сборная Италии выйдет на чемпионат мира — 100 процентов»

Итальянский наставник «Алавеса» Джанни де Бьязи уверен, что сборная Италии обязательно выйдет в финальную часть чемпионата мира:
«Мы выйдем на чемпионат мира через стыковые матчи — сто процентов. Эта команда может становиться только лучше. В решающие моменты мы объединяемся. А плей-оффы — это не трагедия».
В заключительном матче отборов итальянцы встретятся со сборной Албании, но этот матч ничего решать не будет. Италия останется на втором месте в группе G — шансов догнать Испанию не осталось, но и третье место тоже не грозит.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Недавняя ничейка и отскок на 92-й минуте в первом матче........
Куда делась хвалённая итальянская защита......
Про лидеров групп молчу - но итальянцы пропустили больше чем Словения,Словакия,обе Ирландии,Украина,Дания,Швеция,Уэльс........
Не помню регламент...кто там в стыках будет сеянный кто несеянный.....но не поставил бы и 13 копеек на победу итальянуев над условной Хорватией или Португалией.......
Удачи !!!!!!
Недавняя ничейка и отскок на 92-й минуте в первом матче........
Куда делась хвалённая итальянская защита......
Про лидеров групп молчу - но итальянцы пропустили больше чем Словения,Словакия,обе Ирландии,Украина,Дания,Швеция,Уэльс........
Не помню регламент...кто там в стыках будет сеянный кто несеянный.....но не поставил бы и 13 копеек на победу итальянуев над условной Хорватией или Португалией.......
Удачи !!!!!!