Венгер: «Этот сезон особенно важен для Уилшира»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер продолжает восхвалять действия полузащитника «канониров» Джека Уилшира:

«Ему нужно оставаться здоровым, чтобы на равных конкурировать с игроками его позиции. Если он сможет выступать до декабря на высоком уровне, значит, он вернулся.

Этот сезон особенно важен для Уилшира, ведь его контракт близится к концу, да и чемпионат мира на носу. Он стал игроком „Арсенала“ еще ребенком, так что всё зависит от него. Но и от нас тоже, ведь нам хочется иметь в распоряжении такого талантливого игрока».

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