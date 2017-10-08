Буффон: «Сборная Италии допускает психологические ошибки»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признался, что итальянская сборная испытывает некоторые психологические проблемы.



«Пятничный матч - был не лучшим в исполнении нашей сборной. Это была странная игра, потому как в первом тайме все шло под нашим контролем, но во втором наша команда выглядела испуганной. Я не понимаю, что послужило причиной.



Если возникают подобные моменты, то причина скорее всего в психологии. Чтобы не возникали такие ситуации, нужно, чтобы ветераны команды вели за собой молодых игроков. Это очень важный момент, если ты опытный игрок - ты обязан брать на себя ответственность и помогать тем, кто нуждается в твоей помощи».



Ранее Буффон говорил, что поражение от Испании сильно ударило по уверенности в команде.

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