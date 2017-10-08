Крейг Гордон: «Ян Облак - один из лучших вратарей в мире»

Вратарь сборной Шотландии и «Селтика» Гордон Крейг заявил, что считает Яна Облака - одним из лучших вратарей мира.



«Ян Облак - один из лучших. Все мы видели его фантастические спасения ворот. Он находится в отличной форме и всегда хорошо играет даже против самых сложных соперников.



Что ему не хватает до звания лучшего в мире? Это очень требовательное звание. Но он определенно из лучших. Он не боясь бросает вызов самым сильным соперникам Европы и держится по достоинству. Он точно один из лучших».



Ян Облак отразил 13 из 14 последних ударов в створ ворот «Атлетико» в Примере.

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