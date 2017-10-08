Пирло: «Итальянский футбол не болен»

Объявивший о завершении карьеры полузащитник Андреа Пирло поделился мнением о выступлениях сборной Италии:

«К сожалению, игра с Македонией получилась весьма неудачной. Было важно добиться положительного результата, а теперь чувствуется напряжение.

Невыход в финальную часть чемпионата мира станет катастрофой в плане развития национальной команды. Но нас еще ждут „стыки“. Надеюсь, что проблема все-таки разрешится.

Итальянский футбол не болен. Действительно, у нас было два досадных вылета из чемпионата мира, но были и отличные выступления на двух чемпионатах Европы. Немного удачи — и мы могли дойти до финала вместе со сборной Франции.

У нас идет смена поколений. То же самое уже произошло с Германией, Францией и Испанией. Когда все закончится, наступит более благоприятный период и мы снова начнем выигрывать».

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