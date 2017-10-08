Крукс: «Можно запустить тренера верхом на лошади через дыры в обороне „Ливерпуля“»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Гарт Крукс раскритиковал игру «Ливерпуля» в последнем матче Премьер-Лиги с «Ньюкаслом»:

«Да что с „Ливерпулем“ не так? „Красные“ должны были разгромить и вообще не заметить „Ньюкасл“, но вместо этого они покинули „Сент-Джеймс Парк“ с одним очком. Неужели они настолько зависимы от Филиппе Коутиньо?

Я ужасался, наблюдая за защитой „Ливерпуля“ в течение 12 месяцев, но они так ничего и не предприняли. Да они могут запустить тренера верхом на лошади через дыры в защитной линии — настолько они широкие».

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