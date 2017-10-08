Чичарито: «Я хочу уйти из „Вест Хэма“? Это ложь!»

В последнее время СМИ распространили слухи о том, что нападающий сборной Мексики Чичарито несчастлив в «Вест Хэме» и намерен покинуть клуб в январе. Однако игрок опроверг эту информацию и отметил, что отлично себя чувствует в составе «молотобойцев»:

«Это ложь! Я очень счастлив в „Вест Хэме“».

Напомним, что покупка форварда у «Байера» этим летом обошлась лондонскому клубу в 16 млн фунтов. Сам Чичарито ранее отмечал, что ни о чем в жизни не жалеет.

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