Венгер: «„Барселона“ в АПЛ? Не верю в этот сценарий»

Рулевой «Арсенала» Арсен Венгер не думает, что «Барселона» действительно начнет играть в английской Премьер-Лиге, если Каталония получит независимость:

«Не думаю, что УЕФА будет препятствовать участию клуба из одной страны в другом чемпионате. Но я бы не хотел видеть „Барселону“ в Премьер-Лиге, потому что нарушать географическую целостность и здравый смысл, на мой взгляд, неправильно.

Почему бы нам не пригласить „Селтик“ или „Рейнджерс“ в Премьер-Лигу? Они ведь тоже часть Великобритании. Разве это имеет меньше смысла, чем приглашение „Барселоны“?

Я не верю в этот сценарий. Надеюсь, что всё не зайдет так далеко и „Барселона“ сможет продолжать играть в Испании».

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