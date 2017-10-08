Пирло встал на защиту Монтеллы и Бонуччи

Бывший футболист «Милана» Андреа Пирло, объявивший сегодня о завершении карьеры, решил поддержать наставника «россонери» Винченцо Монтеллу и защитника Леонардо Бонуччи, который переехал в Милан из Турина:

«Надеюсь, что Монтелла останется. У „Милана“ сейчас новая команда, двадцати футболистам сложно сразу сыграться. Необходимы время и вера, пускай даже результаты не появятся сразу. Здесь создают проект, и он должен двигаться вперед.

Заслуживает ли Бонуччи критики? Нет. Это естественно, что пока он здесь не играет на уровне, который показывал в „Ювентусе“. Он только недавно начал играть в другой команде с другими одноклубниками и другой схемой.

Леонардо — лучший защитник в Италии и один из сильнейших в Европе. Но даже ему нужно время на адаптацию».

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